Антонио Бандерас вывел в свет дочь и молодую любовницу



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Голливудский Зорро с удовольствием позировал фоторепортерам

Актер показал дочь от брака с Мелани Гриффит

Антонио Бандерас появился на красной дорожке в окружении близких людей. Актера сопровождала его возлюбленная — 38-летняя Николь Кимпел и дочь артиста, 23-летняя Стелла. Его возлюбленная не выпускала руку своего избранника. Кимпел стояла рядом с голливудским красавцем в ослепительно белом костюме на голое тело. В качестве модных аксессуаров блондинка выбрала серьги из белого золота и массивное колье.

По другую руку от Бандероса шествовала его дочь от брака с Мелани Гриффит. Стелла предстала в кадре в необычном платье, которое состояло из блестящего черного верха с глубоким декольте и длинной красной юбки. Яркая внешность позволила наследнице актера ограничиться минимумом макияжа.

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