У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок



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10 февраля стало известно, что российская тенисистка Анна Курникова и знаменитый поп-певец Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз. Анна родила малыша. Об этом рассказал брат Энрике - Хулио Иглесиас-младший. В интервью чилийской радиостанции ADN он заявил, что уже стал дядей. Журналисты принялись расспрашивать, кто родился у Курниковой, но мужчина отказался отвечать на этот вопрос. «Секрет. Но у моего брата теперь трое детей, и он очень счастлив», - коротко прокомментировал радостную новость родственник известного поп-певца.

Напомним, что у пары уже есть двухлетние двойняшки Николас и Люси. Анна и Энрике довольно часто выкладывают в соцсети забавные видеоролики и фотографии малышей. В одном из интервью Иглесиас признавался, что рождение детей повлияло на него и сделало более ответственным человеком.

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