«Я не могла сесть»: Кайли Дженнер пожаловалась на платье для афтепати «Оскара» (фото)



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22-летняя Кайли Дженнер приобрела новый роскошный наряд для оскаровской вечеринки

Звезда рассказала о неожиданных сложностях, которые постигли ее при выходе из дома

Самая молодая миллиардерша в мире показала фолловерам эффектный вечерний наряд, в котором отправилась на Vanity Fair Oscars. Кайли надела обтягивающее синее платье, расшитое тысячами страз. Его фасон подчеркнул женственность и сексуальность модели.

Дженнер призналась, что желание выглядеть соблазнительно принесло ей множество неудобств. «Я не могла сесть, но это того стоило», - подписала кадр Кайли в Instagram. На фото нарядная инстадива безуспешно пытается разместиться на сидении автомобиля.

Поклонники посочувствовали Кайли. «Ну, по крайней мере, ты могла дышать», «Выглядит так, будто тебе действительно некомфортно», «Один взгляд на это фото заставляет меня почувствовать себя неуютно», - отметили фолловеры.

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