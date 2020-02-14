Милла Йовович об изменениях после родов: «Моя дочь почувствовала себя забытой»



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44-летняя Милла Йовович столкнулась со сложностями жизни многодетной матери

Американская актриса разрывается между наследницами

44-летняя голливудская звезда Милла Йовович призналась, что ей непросто управляться со всеми делами. Прошло 1,5 недели с момента рождения ее младшей дочери Ошин. Сейчас все внимание Миллы сконцентрировано на малышке. Ее четырехлетняя сестра почувствовала негативный момент от пополнения в своей семье. Мама стала реже с ней общаться.

Дэшиел с сестрой

Актриса пожаловалась на недосып и эмоциональное напряжение. Она приложила усилия, чтобы восстановить связь со своей дочерью.

«Я мечусь между школой Эвер, рабочим графиком, желтухой Ошин и заботой о новорожденной, не высыпаюсь и стараюсь больше времени уделять Дэшиел, чтобы она не чувствовала себя забытой… Это было трудно, потому что мы провели так много времени в больнице, и я чувствую усталость», — призналась кинозвезда.