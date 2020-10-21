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    Шоу-биз

    Ученые назвали самый страшный фильм ужасов в истории

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    Ученые назвали самый страшный фильм ужасов в истории

    На втором месте оказалась картина режиссера Джеймса Вана «Астрал» 2010 года

    Британские ученые из компании broadbandchoices провели исследование, по результатам которого назвали самый страшный фильм ужасов в истории. Об этом пишет Forbes.

    Эксперты отобрали картины в жанре хоррор с самыми высокими оценками на разных площадках и показывали их участникам эксперимента, измеряя во время просмотра их сердцебиение. Исходя из результатов ученые пришли к выводу, что самый страшный фильм ужасов — «Синистер» режиссера Скотта Дерриксона, снятый в 2012 году. Во время его просмотра пульс у испытуемых поднимался до 86 ударов в минуту. Это на треть выше среднего показателя.

    На втором месте оказалась картина режиссера Джеймса Вана «Астрал» 2010 года, на некоторых сценах пульс зрителей поднимался до 133 ударов в минуту. Замыкает тройку самых страшных ужастиков другой фильм Вана «Заклятие», снятый в 2013 году. Во время его просмотра сердца участников эксперимента бились со скоростью 85 ударов в минуту.

    В рейтинг также вошли вторая часть «Заклятия», «Реинкарнация», «Паранормальное явление», «Бабадук» ,«Оно», «Спуск», «Визит».

    Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

    В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

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