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    Шоу-биз

    Распутная дочь Брюса Уиллиса рассказала, как потеряла девственность с взрослым мужчиной

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    <p>32-летняя актриса Румер Уиллис рассказала, как стала женщиной</p> <div></div> - Распутная дочь Брюса Уиллиса рассказала, как потеряла девственность с взрослым мужчиной

    32-летняя актриса Румер Уиллис рассказала, как стала женщиной

    instagram.com/rumerwillis/

    Девушка заявила, что первый раз занялась сексом в 18 лет.

    32-летняя дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур Румер Уиллис призналась, что ее первый сексуальный опыт был довольно авантюрным и она не уверена, что поступила правильно на тот момент.

    Румер рассказала, что в 18 лет лишилась девственности. Тогда она очень переживала, что у нее всё еще не было секса. Именно на этом чувстве дочь актеров и была сосредоточена, а сами ощущения во время интимного контакта ее не волновали.

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    Распутная дочь Брюса Уиллиса рассказала, как потеряла девственность с взрослым мужчиной
    Распутная дочь Брюса Уиллиса рассказала, как потеряла девственность с взрослым мужчиной
    Распутная дочь Брюса Уиллиса рассказала, как потеряла девственность с взрослым мужчиной
    Распутная дочь Брюса Уиллиса рассказала, как потеряла девственность с взрослым мужчиной
    Распутная дочь Брюса Уиллиса рассказала, как потеряла девственность с взрослым мужчиной
    Распутная дочь Брюса Уиллиса рассказала, как потеряла девственность с взрослым мужчиной
    Распутная дочь Брюса Уиллиса рассказала, как потеряла девственность с взрослым мужчиной
    Распутная дочь Брюса Уиллиса рассказала, как потеряла девственность с взрослым мужчиной
    Распутная дочь Брюса Уиллиса рассказала, как потеряла девственность с взрослым мужчиной
    instagram.com/rumerwillis/

    «Меня не принуждали и это не было изнасилованием, но я не сказала да. Но в то же время я не сказала нет, я просто позволила этому произойти», — поделилась мисс Уиллис. Она отметила, что ее первый партнер был старше и не удосужился узнать, была ли она девственницей. Румер считает, что в этом и должна состояться ответственность мужчины. «Нет — значит нет, но что, если ты просто не может сказать нет?» — поразмышляла звездная наследница.

    Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

    В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

     Читайте также: Эти котики способны обмануть ваш мозг: курьезные фото из серии «показалось»
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