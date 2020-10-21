Распутная дочь Брюса Уиллиса рассказала, как потеряла девственность с взрослым мужчиной



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32-летняя актриса Румер Уиллис рассказала, как стала женщиной instagram.com/rumerwillis/

Девушка заявила, что первый раз занялась сексом в 18 лет.

32-летняя дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур Румер Уиллис призналась, что ее первый сексуальный опыт был довольно авантюрным и она не уверена, что поступила правильно на тот момент.

Румер рассказала, что в 18 лет лишилась девственности. Тогда она очень переживала, что у нее всё еще не было секса. Именно на этом чувстве дочь актеров и была сосредоточена, а сами ощущения во время интимного контакта ее не волновали.

«Меня не принуждали и это не было изнасилованием, но я не сказала да. Но в то же время я не сказала нет, я просто позволила этому произойти», — поделилась мисс Уиллис. Она отметила, что ее первый партнер был старше и не удосужился узнать, была ли она девственницей. Румер считает, что в этом и должна состояться ответственность мужчины. «Нет — значит нет, но что, если ты просто не может сказать нет?» — поразмышляла звездная наследница.

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