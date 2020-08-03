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    Шоу-биз

    Ирина Билык на отдыхе в Турции вспомнила о своих бывших (фото)

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    Певица Ирина Билык - Ирина Билык на отдыхе в Турции вспомнила о своих бывших (фото)
    Певица Ирина Билык
    instagram.com/bilyk_iryna/

    Звезда показала новую фотографию с отдыха в Анталии

    Популярная украинская певица Ирина Билык поделилась в Instagram яркой фотографией с отдыха в Турции. На фото певица позирует с закрытыми глазами на фоне бассейна в желтом одеянии, сверху которого надела бархатный изумрудный кардиган. На шее у нее красуется многослойное коралловое ожерелье.

     «Помню моменты счастья на отдыхе в Турции в разные годы ... А как вы думаете ... Нужно сохранять на память стихи и фото бывших?» - написала под фотографией артистка.

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    Ирина Билык на отдыхе в Турции вспомнила о своих бывших (фото)
    Ирина Билык на отдыхе в Турции вспомнила о своих бывших (фото)

    Ранее Билык выложила милое фото, на котором она запечатлена вместе со своим младшим сыном - 4-летним Табризом - возле парка развлечений в Анталии.

    Ранее мы писали о кошке, которая стала настоящей интернет-сенсацией. Встречайте Мяу-Мяу, пушистую ворчунью с Тайваня. Животное точно покорит вас своим суровым взглядом. Выражение «лица» кошки словно говорит о ее постоянной ненависти ко всему живому. Хотя хозяин новой интернет-любимицы признался, что характер у кисы очень даже миролюбивый.

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    знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес Ирина Билык
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