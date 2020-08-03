Ирина Билык на отдыхе в Турции вспомнила о своих бывших (фото)



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Певица Ирина Билык instagram.com/bilyk_iryna/

Звезда показала новую фотографию с отдыха в Анталии

Популярная украинская певица Ирина Билык поделилась в Instagram яркой фотографией с отдыха в Турции. На фото певица позирует с закрытыми глазами на фоне бассейна в желтом одеянии, сверху которого надела бархатный изумрудный кардиган. На шее у нее красуется многослойное коралловое ожерелье.

«Помню моменты счастья на отдыхе в Турции в разные годы ... А как вы думаете ... Нужно сохранять на память стихи и фото бывших?» - написала под фотографией артистка.

Ранее Билык выложила милое фото, на котором она запечатлена вместе со своим младшим сыном - 4-летним Табризом - возле парка развлечений в Анталии.

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