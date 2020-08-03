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    Жизнь

    Похудевшая на 45 килограммов Адель вновь удивила фанатов (фото)

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    <p>32-летняя американская певица Адель заметно изменилась</p> <div></div> - Похудевшая на 45 килограммов Адель вновь удивила фанатов (фото)

    32-летняя американская певица Адель заметно изменилась

    instagram.com/adele/

    Певица примерила провокационный наряд

    32-летняя американская певица Адель после болезненного развода с отцом своего единственного сына решила взять себя в руки. Звезда долгое время отличалась пышной фигурой, но она поставила перед собой задачу похудеть - и это ей удалось. За последний год Адель избавилась в общей сложности от 45 килограммов, изменившись буквально до неузнаваемости.

    Певица решила поддержать Бейонсе и поздравить ее с выходом визуального альбома Black Is King. В честь этого Адель повторила образ звезды из клипа: она надела соблазнительное боди с замысловатым принтом и черные легинсы. В таком сексуальном аутфите звезда присела около телевизора, по которому и транслировался клип Бей.

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    Похудевшая на 45 килограммов Адель вновь удивила фанатов (фото)
    Похудевшая на 45 килограммов Адель вновь удивила фанатов (фото)
    Похудевшая на 45 килограммов Адель вновь удивила фанатов (фото)
    Похудевшая на 45 килограммов Адель вновь удивила фанатов (фото)
    instagram.com/adele/

    Адель не только примерила смелый наряд, но и удивила своим бьюти-преображением. Звезда практически отказалась от макияжа, а волосы уложила легким волнами, что обычно ей совершенно несвойственно. «Спасибо тебе, королева, что всегда доносишь до нас любовь через свое творчество», — обратилась Адель к звездной подруге.

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