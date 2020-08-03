Похудевшая на 45 килограммов Адель вновь удивила фанатов (фото)



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32-летняя американская певица Адель заметно изменилась instagram.com/adele/

Певица примерила провокационный наряд

32-летняя американская певица Адель после болезненного развода с отцом своего единственного сына решила взять себя в руки. Звезда долгое время отличалась пышной фигурой, но она поставила перед собой задачу похудеть - и это ей удалось. За последний год Адель избавилась в общей сложности от 45 килограммов, изменившись буквально до неузнаваемости.

Певица решила поддержать Бейонсе и поздравить ее с выходом визуального альбома Black Is King. В честь этого Адель повторила образ звезды из клипа: она надела соблазнительное боди с замысловатым принтом и черные легинсы. В таком сексуальном аутфите звезда присела около телевизора, по которому и транслировался клип Бей.

Адель не только примерила смелый наряд, но и удивила своим бьюти-преображением. Звезда практически отказалась от макияжа, а волосы уложила легким волнами, что обычно ей совершенно несвойственно. «Спасибо тебе, королева, что всегда доносишь до нас любовь через свое творчество», — обратилась Адель к звездной подруге.

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