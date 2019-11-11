«Мисс Вселенная» Оливия Калпо в откровенном бикини позагорала на Бали (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Для фотосета красотка выбрала бикини мятного цвета Фото: instagram.com/oliviaculpo/

Топ-модель похвасталась идеальным телом

27-летняя Оливия Калпо умеет показывать фигуру с правильных ракурсов. Сейчас американская модель отдыхает на Бали, откуда демонстрирует свои яркие курортные образы. Звезда опубликовала серию эффектных снимков на фоне бассейна и зеленеющих пальм.

На Оливии надето откровенное бикини мятного цвета, которое подчеркивает ее «бесконечные» стройные ноги, покрытые равномерным бронзовым загаром, и тонкую талию. Верхняя часть купальника с круглым вырезом акцентировала внимание на пышной груди модели.

«Пробую разные стороны здания, чтобы найти лучший свет», - призналась Оливия в Instagram, намекая на «закулисье» фотосессии.