  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо в откровенном бикини позагорала на Бали (фото)

    • Розсилка
    <p>Для фотосета красотка выбрала бикини мятного цвета</p> <div>Фото: instagram.com/oliviaculpo/</div> - «Мисс Вселенная» Оливия Калпо в откровенном бикини позагорала на Бали (фото)

    Для фотосета красотка выбрала бикини мятного цвета

    Фото: instagram.com/oliviaculpo/

    Топ-модель похвасталась идеальным телом

    27-летняя Оливия Калпо умеет показывать фигуру с правильных ракурсов. Сейчас американская модель отдыхает на Бали, откуда демонстрирует свои яркие курортные образы. Звезда опубликовала серию эффектных снимков на фоне бассейна и зеленеющих пальм.

    На Оливии надето откровенное бикини мятного цвета, которое подчеркивает ее «бесконечные» стройные ноги, покрытые равномерным бронзовым загаром, и тонкую талию. Верхняя часть купальника с круглым вырезом акцентировала внимание на пышной груди модели.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо в откровенном бикини позагорала на Бали (фото)
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо в откровенном бикини позагорала на Бали (фото)
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо в откровенном бикини позагорала на Бали (фото)
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо в откровенном бикини позагорала на Бали (фото)
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо в откровенном бикини позагорала на Бали (фото)
    Фото: instagram.com/oliviaculpo/

     «Пробую разные стороны здания, чтобы найти лучший свет», - призналась Оливия в Instagram, намекая на «закулисье» фотосессии.

     Читайте также: Леди Гага призналась, что с 19 лет ее регулярно насиловали

     

    знаменитости модель Мисс Вселенная шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ