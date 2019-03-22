Младшая сестра известной телеведущей выходит замуж



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Героине сериалити «7Я Розы» возлюбленный сделал предложение

Каждая девушка мечтает о том моменте, когда ее избранник предложит ей руку и сердце. Мечты мечтами, но так, как в кино, редко у кого бывает. Лучшие признания предложения спонтанно, когда девушка ничего не подозревает. Так было и с младшей сестрой телеведущей Розы Аль-Намри Риям.

Риям и ее парень Леша пошли на двойное свидание с Азаль и Ваней. Прогуливаясь по Киеву, парочки оказались на Пешеходном мосту. Риям отвернулась, чтобы посмотреть, как кто-то прыгает с банджи-джампингом. А когда вернулась, то увидела, что Леша стоит на одном колене и держит кольцо.

«На самом деле, это было для меня неожиданностью, – призналась Риям Новому каналу. – Независимо от того, нисколько давно ты встречаешься с человеком, насколько большие планы вы строите на будущее, это будет неожиданно. Меня переполняли эмоции, я не могла ничего говорить. Единственное, что я могла, – это плакать от счастья. Не скажу, что все было так, как я себе представляла. Мои девичьи ожидания не оправдались. Но это было круто. Свадьбу мы планируем после того, как я закончу учебу и стану самостоятельной. Потому что сейчас, в студенчестве, хочется еще погулять».

До помолвки пара встречалась полтора года. Риям и Лешу познакомил на дне рождения общий друг еще шесть лет назад.

«Признаться Риям – это был невероятно трудный шаг для меня. Очень волновался, как никогда в жизни. Советовался с мамой относительно выбора кольца. Она мне очень помогла, я ведь не разбираюсь в том. Был уверен, что Риям согласится. Не могу даже передать, насколько сильно у меня тряслись колени в момент, когда я делал предложение. Планировал сделать по-другому, но получилось еще лучше. Все произошло случайно. Я несколько дней носил кольцо с собой и искал подходящий момент. А потом почувствовал, что сделаю это именно сейчас. Реакция Риям была незабываемой. Она сделала меня счастливым».

Радостное событие Риям решила отпраздновать прыжком с банджи-джампингом. Сначала жених был против, но потом поддержал девушку.