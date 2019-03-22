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    Шоу-биз

    Младшая сестра известной телеведущей выходит замуж

    • Розсилка
    Младшая сестра известной телеведущей выходит замуж

    Героине сериалити «7Я Розы» возлюбленный сделал предложение

    Каждая девушка мечтает о том моменте, когда ее избранник предложит ей руку и сердце. Мечты мечтами, но так, как в кино, редко у кого бывает. Лучшие признания предложения спонтанно, когда девушка ничего не подозревает. Так было и с младшей сестрой телеведущей Розы Аль-Намри Риям.

    Риям и ее парень Леша пошли на двойное свидание с Азаль и Ваней. Прогуливаясь по Киеву, парочки оказались на Пешеходном мосту. Риям отвернулась, чтобы посмотреть, как кто-то прыгает с банджи-джампингом. А когда вернулась, то увидела, что Леша стоит на одном колене и держит кольцо.

    «На самом деле, это было для меня неожиданностью, – призналась Риям Новому каналу. – Независимо от того, нисколько давно ты встречаешься с человеком, насколько большие планы вы строите на будущее, это будет неожиданно. Меня переполняли эмоции, я не могла ничего говорить. Единственное, что я могла, – это плакать от счастья. Не скажу, что все было так, как я себе представляла. Мои девичьи ожидания не оправдались. Но это было круто. Свадьбу мы планируем после того, как я закончу учебу и стану самостоятельной. Потому что сейчас, в студенчестве, хочется еще погулять».

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    Младшая сестра известной телеведущей выходит замуж
    Младшая сестра известной телеведущей выходит замуж
    Младшая сестра известной телеведущей выходит замуж
    Младшая сестра известной телеведущей выходит замуж
    Младшая сестра известной телеведущей выходит замуж
    Младшая сестра известной телеведущей выходит замуж

    До помолвки пара встречалась полтора года. Риям и Лешу познакомил на дне рождения общий друг еще шесть лет назад.

    «Признаться Риям – это был невероятно трудный шаг для меня. Очень волновался, как никогда в жизни. Советовался с мамой относительно выбора кольца. Она мне очень помогла, я ведь не разбираюсь в том. Был уверен, что Риям согласится. Не могу даже передать, насколько сильно у меня тряслись колени в момент, когда я делал предложение. Планировал сделать по-другому, но получилось еще лучше. Все произошло случайно. Я несколько дней носил кольцо с собой и искал подходящий момент. А потом почувствовал, что сделаю это именно сейчас. Реакция Риям была незабываемой. Она сделала меня счастливым».

    Радостное событие Риям решила отпраздновать прыжком с банджи-джампингом. Сначала жених был против, но потом поддержал девушку.

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