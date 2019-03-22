Известная украинская телеведущая Татьяна Высоцкая рассказала, как приводит себя в форму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Татьяна Высоцкая

Весна – самое время, чтобы привести себя в форму, пересмотреть питание и посвятить время спорту

Пока солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская придерживается интервальной диеты, ведущая программы «Вікна-новини» Татьяна Высоцкая уже составила план похудения на март, которым поделилась с подписчиками в социальной сети.

«Прошлые года, в эти же числа наступал час «з». «З» - это про зожников, как я шутя называю, например, своих родителей. В принципе, я и так не являюсь грубым нарушителем главных правил. Но в силу врожденной критичности, медицинских знаний и приобретенного опыта меня сложно затащить в секту здорового образа жизни или в веганство, или в клуб бегунов. Но есть одно «но» – март», – рассказала ведущая телеканала Стб Татьяна Высоцкая.

Ведущая также отметила, что начала принимать витамины, есть вдвое больше фруктов и овощей. Одно из любимых блюд Татьяны – крем-суп из брокколи и овощной сок.

Помимо здорового питания ведущая не забывает о спорте.

«Впервые была в велнес-центре, и туда еще пойду. Фитнесс-нагрузки подходят, аппаратный массаж – это таки дело для больной спины и третий пункт программы – хамам. Комплексный подход дает результат. Теперь осталось продержаться какое-то время», – добавила Татьяна Высоцкая.