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    Жизнь

    Известная украинская телеведущая Татьяна Высоцкая рассказала, как приводит себя в форму

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    Татьяна Высоцкая - Известная украинская телеведущая Татьяна Высоцкая рассказала, как приводит себя в форму
    Татьяна Высоцкая

    Весна – самое время, чтобы привести себя в форму, пересмотреть питание и посвятить время спорту

    Пока солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская придерживается интервальной диеты, ведущая программы «Вікна-новини» Татьяна Высоцкая уже составила план похудения на март, которым поделилась с подписчиками в социальной сети. 

    «Прошлые года, в эти же числа наступал час «з». «З» - это про зожников, как я шутя называю, например, своих родителей. В принципе, я и так не являюсь грубым нарушителем главных правил. Но в силу врожденной критичности, медицинских знаний и приобретенного опыта меня сложно затащить в секту здорового образа жизни или в веганство, или в клуб бегунов. Но есть одно «но» – март», – рассказала ведущая телеканала Стб Татьяна Высоцкая.  

    Ведущая также отметила, что начала принимать витамины, есть вдвое больше фруктов и овощей. Одно из любимых блюд Татьяны – крем-суп из брокколи и овощной сок.

    Помимо здорового питания ведущая не забывает о спорте.

    «Впервые была в велнес-центре, и туда еще пойду. Фитнесс-нагрузки подходят, аппаратный массаж – это таки дело для больной спины и третий пункт программы – хамам. Комплексный подход дает результат. Теперь осталось продержаться какое-то время», – добавила Татьяна Высоцкая.  

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