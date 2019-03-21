Украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь призналась, что дралась в школе



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Елена-Кристина Лебедь

Телеведущая и возлюбленная Павла Розенко рассказала, какой была в детстве

Мечтала стать хирургом, училась на кибернетика, а сейчас работает журналистом – все это о Елене-Кристине Лебедь. Ведущая проекта «Аферисты в сетях» призналась, что всегда была любознательной и очень активной. Еще в детстве она перепробовала все возможные кружки.

«Я ходила на… везде, – смеется Елена-Кристина. – На карате. На фигурное катание (в городе, где, кстати, не было ни одного катка). На художественную гимнастику. Там мне нравилось больше всего, и туда я ходила дольше всего. На лепку. На рисование. На пение и танцы. Не знаю даже, на что я не ходила».

Несмотря на плотную занятость, ведущая Нового канала прекрасно училась в школе и приносила домой только пятерки.

«При таком моем характере я очень хотела быть неглупой девочкой, – рассказывает Елена-Кристина Лебедь. – У меня все экзамены отскакивали просто от зубов. Я садилась, как робот, писала и сдавала. У меня был хороший математический ум. Школа полезна тем, что вы реально получаете багаж знаний. Как уже будете дальше распределять – что сбрасывать как балласт, а что нести – это уже ваш выбор. Но то, что ты там становишься образованным человеком, – это однозначно».

Не обходилось, конечно, и без приключений. Иногда доводилось отстаивать свое мнение с кулаками. Об этом Елена-Кристина рассказала во время онлайн-конференции на Новом канале.

«Можно иногда и подраться. Для разрядки, – улыбается ведущая «Аферистов в сетях». – Если вы понимаете, что вас не услышали ни так, ни сяк интеллигентно. Я иногда тоже такое делала. Все мы в детстве были ребятами озорными».