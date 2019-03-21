Обруч стал модным трендом весны-2019



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Маша Ефросинина 24tv.ua

Ежегодно модницы, блогеры и фэшн-стилисты убеждаются в том, что мода действительно циклическая

Ведь после микро-очков летом 2018-го и косынок на волосах осенью того же года на порог весны 2019 пришел новый тренд – обручи.

Именно те обручи, которые еще в детстве ярые поклонницы моды надевали на свои головы и красовались перед зеркалами.

Но теперь они получили новую жизнь – не просто пластмассовые разноцветные аксессуары, а обвязанные шелковыми тканями обручи, дополнены различными камнями, стразами, бисером, цветочными композициями и тому подобное.

Следует обратить внимание на широкие обручи, обтянутые цветным атласом, кожей или бархатом и декорированные блестящими деталями.

Именно такой модный аксессуар – обруч в стиле Блэр Волдорф – уже занял место must-have атрибутов, которые должны появится у каждой модницы этой весной.

В своих модных коллекциях на Неделях моды люксовые бренды Prada и Dior уже продемонстрировали модные аксессуары. А гости фэшн-событий охотно начали одевать их в своих street-style образах.

Среди украинских звезд стильным обручем уже успела похвастаться певица Тина Кароль в одном из эфиров программы «Голос страны», а также телеведущая Маша Ефросинина в программе «Удивительные люди».

Любит следить за модными трендами и ведущая Катя Осадчая, которая уже неоднократно выбирала обруч для светских мероприятий.

Джерело: 24tv.ua