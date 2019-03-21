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    Обруч стал модным трендом весны-2019

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    Маша Ефросинина - Обруч стал модным трендом весны-2019
    Маша Ефросинина
    24tv.ua

    Ежегодно модницы, блогеры и фэшн-стилисты убеждаются в том, что мода действительно циклическая

    Ведь после микро-очков летом 2018-го и косынок на волосах осенью того же года на порог весны 2019 пришел новый тренд – обручи.

    Именно те обручи, которые еще в детстве ярые поклонницы моды надевали на свои головы и красовались перед зеркалами.

    Но теперь они получили новую жизнь – не просто пластмассовые разноцветные аксессуары, а обвязанные шелковыми тканями обручи, дополнены различными камнями, стразами, бисером, цветочными композициями и тому подобное.

    Следует обратить внимание на широкие обручи, обтянутые цветным атласом, кожей или бархатом и декорированные блестящими деталями. 

    Именно такой модный аксессуар – обруч в стиле Блэр Волдорф –  уже занял место must-have атрибутов, которые должны появится у каждой модницы этой весной.

    В своих модных коллекциях на Неделях моды люксовые бренды Prada и Dior уже продемонстрировали модные аксессуары. А гости фэшн-событий охотно начали одевать их в своих street-style образах.

    Среди украинских звезд стильным обручем уже успела похвастаться певица Тина Кароль в одном из эфиров программы «Голос страны», а также телеведущая Маша Ефросинина в программе «Удивительные люди».

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    24tv.ua
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    Любит следить за модными трендами и ведущая Катя Осадчая, которая уже неоднократно выбирала обруч для светских мероприятий.

    Джерело: 24tv.ua

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