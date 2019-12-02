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    Шоу-биз

    «Мне так стыдно»: Данилко принял решение касательно своего участия в «Х-Факторе»

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    <p>Данилко получил награду M1 Music Awards 2019 в номинации &laquo;За вклад в развитие национальной музыкальной индустрии&raquo;</p> <div></div> - «Мне так стыдно»: Данилко принял решение касательно своего участия в «Х-Факторе»

    Данилко получил награду M1 Music Awards 2019 в номинации «За вклад в развитие национальной музыкальной индустрии»

    Верка Сердючка озвучила свое решение

    30 ноября, украинский шоумен Андрей Данилко вновь занял свое судейское кресло в проекте Х-Фактор и заявил, что он все обдумал, успокоился и решил вернуться на вокальное шоу.

    «Все так переполошились. Мне даже подарили котенка. На самом деле, я хочу сесть в это кресло судьи и закончить десятый сезон с хорошим настроением. Признаюсь, я пересмотрел последний эфир и мне стало так стыдно. Это, честно, была не подстава. Просто я тогда очень устал. А после этого выспался и выбрал трех участников моей категории «Коллективы», – сказал Данилко.

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    Фото: instagram.com/m1ukraine

    Кроме того, Данилко получил награду M1 Music Awards 2019 в номинации «За вклад в развитие национальной музыкальной индустрии» прямо во время возвращения на музыкальное шоу.

     

    Х-фактор знаменитости Андрей Данилко шоу-бизнес
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