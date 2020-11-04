Бывшая «Мисс Вселенная» похвасталась своими выпуклостями во время отдыха на роскошной яхте

Поклонники восхитились внешним видом модели

Американская супермодель, актриса и обладательница титула «Мисс Вселенная 2012» Оливия Калпо (Olivia Culpo) поделилась серией откровенных снимков с отдыха на мексиканском курорте Кабо. Фотографии появились на ее странице в Instagram.

28-летняя манекенщица попозировала на борту роскошной яхты в голубом купальнике бренда Lovewave из ткани, имитирующей деним, и рубашке с воланами белого цвета марки Revolve. Ее запечатлели на фоне океана и скал. На размещенном кадре волосы Калпо собраны в хвост. Ее образ дополнили небольшие серьги и повязка на голове в тон бикини. «Кто-то кроме меня слушает новый альбом Арианы Гранде на повторе?» — поинтересовалась знаменитость у подписчиков.

Поклонники восхитились внешним видом модели в комментариях под публикацией, набравшей 161 тысячу лайков. «Ты просто идеал», «Вау, очень красивая фотография», «Прекрасный вид и не менее прекрасная Оливия», «Я люблю тебя», «Красотка», — писали фанаты.

В феврале 2018 года бывшая «мисс мира» Оливия Калпо приняла участие во флешмобе поддержки жертв насилия и харрасмента MeToo. Манекенщица приняла участие в съемке для журнала Sports Illustrated. Ее сфотографировали обнаженной с надписями на теле: Woman Strength, Love Transforms («Женская сила», «Любовь меняется»).

Оливия Калпо — американская модель и актриса, победительница конкурсов «Мисс США 2012» и «Мисс Вселенная 2012».

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в TelegramРанее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

«Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.