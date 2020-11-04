Собаки-осуждаки: смешные фото псов, которые не одобряют действия хозяев

Собрали лучшие снимки собак-осуждак, которые точно поднимут вам настроение

Мы привыкли к тому, что собаки практически всегда выглядит веселыми, милыми и приветливыми, в то время как коты, наоборот, часто похожи на не одобряющих каждое твое действие суровых критиков.

Но оказывается, что осуждающее выражение «лица» свойственно не только мяукающим исчадиям ада, но и песикам. Правда, даже с неодобрительными мордахами они выглядят очаровательно и забавно.

Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

«Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.