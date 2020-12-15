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    Шоу-биз

    Модель плюс-сайз в прозрачном наряде изумила откровенной сьемкой для модного глянца (фото)

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    Американская плюс-сайз модель Палома Эльсессер - Модель плюс-сайз в прозрачном наряде изумила откровенной сьемкой для модного глянца (фото)
    Американская плюс-сайз модель Палома Эльсессер
    instagram.com/palomija/

    Автором съемки выступила известный модный фотограф Энни Лейбовиц

    Американская плюс-сайз модель Палома Эльсессер приняла участие в откровенной фотосессии и попала на обложку модного издания Vogue. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте.

    На размещенном в сети снимке 28-летняя манекенщица запечатлена на фоне озера в платье бренда Michael Kors из полупрозрачной ткани, через которую просвечивается грудь. На другом фото о Эльсессер позирует, лежа на поверхности воды в длинном платье светлого оттенка с декольте. В подписи к публикации, которая набрала больше 134 тысяч лайков, знаменитость выразила благодарность сотрудникам издания за возможность попасть на обложку женщине невысокого роста, больших размеров и смешанной расы.

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    Модель плюс-сайз в прозрачном наряде изумила откровенной сьемкой для модного глянца (фото)
    Модель плюс-сайз в прозрачном наряде изумила откровенной сьемкой для модного глянца (фото)
    instagram.com/palomija/

    Поклонники оценили внешний вид модели и поздравили ее в комментариях под постом. «Выглядишь просто потрясающе! Поздравляю!», «Ты заслужила! Это невероятно, это история. Поздравляю, Палома», «Это прекрасно, Палома! Теперь у слова супермодель появилось новое значение», «Ты словно сошла с картины!» — хвалили они.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летнюю «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет.

    Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.

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    Теги: знаменитости модель самые сексуальные шоу-бизнес
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