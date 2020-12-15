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    Шоу-биз

    Слишком жарко: Леди Гага обнажилась, чтобы показать роскошную женщину (фото)

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    Певица Леди Гага - Слишком жарко: Леди Гага обнажилась, чтобы показать роскошную женщину (фото)
    Певица Леди Гага
    instagram.com/ladygaga/

    Артистка экспериментирует со стилями, но фанаты только в восторге

    Американская певица Леди Гага устроила пикантную фотосессию. 34-летняя певица позировала топлес, опустившись на колени и прикрыв глаза.

    Артистка прикрыла обнаженный бюст длинными локонами и приняла позу, благодаря которой можно было оценить все достоинства ее фигуры. Откровенный образ дополняли татуировки, блестящие губы и пушистые ресницы.

    «Погода может стать холоднее, но мы немного повысим градус», — гласила подпись под снимком, размещенном в инстаграм-аккаунте бренда.

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    Слишком жарко: Леди Гага обнажилась, чтобы показать роскошную женщину (фото)
    Слишком жарко: Леди Гага обнажилась, чтобы показать роскошную женщину (фото)
    Слишком жарко: Леди Гага обнажилась, чтобы показать роскошную женщину (фото)
    Слишком жарко: Леди Гага обнажилась, чтобы показать роскошную женщину (фото)
    instagram.com/ladygaga/

    Певице действительно удалось повысить температуру своим горячим снимком. Фанаты отметили, что им по вкусу перемены в стиле Леди Гаги, которая становится все более соблазнительной.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летнюю «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет.

    Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.

     Читайте также: К этим фото стоит приглядеться. Самое интересное кроется на заднем плане
    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес Леди Гага
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