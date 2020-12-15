Слишком жарко: Леди Гага обнажилась, чтобы показать роскошную женщину (фото)

Артистка экспериментирует со стилями, но фанаты только в восторге

Американская певица Леди Гага устроила пикантную фотосессию. 34-летняя певица позировала топлес, опустившись на колени и прикрыв глаза.

Артистка прикрыла обнаженный бюст длинными локонами и приняла позу, благодаря которой можно было оценить все достоинства ее фигуры. Откровенный образ дополняли татуировки, блестящие губы и пушистые ресницы.

«Погода может стать холоднее, но мы немного повысим градус», — гласила подпись под снимком, размещенном в инстаграм-аккаунте бренда.

Певице действительно удалось повысить температуру своим горячим снимком. Фанаты отметили, что им по вкусу перемены в стиле Леди Гаги, которая становится все более соблазнительной.

Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летнюю «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет.

Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.