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    Шоу-биз

    Монатик показал свой шикарный офис в центре Киева

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    Певец Дмитрий Монатик - Монатик показал свой шикарный офис в центре Киева
    Певец Дмитрий Монатик
    instagram.com/monatik_official/

    Первое на что можно обратить внимание, это современный дизайн офиса и просторный холл

    Поп-певец Дмитрий Монатик впервые показал свой новый офис в центре Киева. Артист утверждает, что многие сотрудники и он сам называет его своим вторым домом. Исполнитель любезно открыл двери рабочего пространства и показал его в программе «Звездный путь».

    Монатик является ценителем современного искусства. В его рабочем пространстве представлены работы шри-ланкийского художника Кос. Также исполнитель показал свою шикарную коллекцию современных арт-игрушек.

    Дмитрий провел ведущую и в святая-святых кабинет его жены Ирины, концертного директора. В этой комнате любимое фото Дмитрия с супругой, а также на стене висит автограф дизайнера Карла Лагерфельда.

    Ранее «Скотч» сообщал, что недавно умершая дочь народного депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Вадима Столара Диана жила в США и писала песни под псевдонимом LilSlavic.

    Отмечается, что в 19 лет у девушки уже было около 45 000 стримов в месяц на Spotify, и это число только росло. Когда девушке было 15, она переехала в США, чтобы воплотить свои мечты.

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    Теги: знаменитости Монатик шоу-бизнес
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