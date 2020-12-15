Монатик показал свой шикарный офис в центре Киева

Первое на что можно обратить внимание, это современный дизайн офиса и просторный холл

Поп-певец Дмитрий Монатик впервые показал свой новый офис в центре Киева. Артист утверждает, что многие сотрудники и он сам называет его своим вторым домом. Исполнитель любезно открыл двери рабочего пространства и показал его в программе «Звездный путь».

Монатик является ценителем современного искусства. В его рабочем пространстве представлены работы шри-ланкийского художника Кос. Также исполнитель показал свою шикарную коллекцию современных арт-игрушек.

Дмитрий провел ведущую и в святая-святых кабинет его жены Ирины, концертного директора. В этой комнате любимое фото Дмитрия с супругой, а также на стене висит автограф дизайнера Карла Лагерфельда.

Ранее «Скотч» сообщал, что недавно умершая дочь народного депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Вадима Столара Диана жила в США и писала песни под псевдонимом LilSlavic.

Отмечается, что в 19 лет у девушки уже было около 45 000 стримов в месяц на Spotify, и это число только росло. Когда девушке было 15, она переехала в США, чтобы воплотить свои мечты.