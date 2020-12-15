Библиотека Конгресса США признала «Шрека» национальным достоянием

Картины включили в Национальный реестр фильмов, призванный сохранить кинематографическое наследие.

Библиотека Конгресса США внесла мультфильм «Шрек», супергеройский боевик Кристофера Нолана «Темный рыцарь» и картину «Заводной апельсин» Стэнли Кубрика в Национальный реестр фильмов, имеющих культурное, историческое или эстетическое значение. Об этом сообщает The New York Times.

Библиотека Конгресса ежегодно вносит в этот список до 25 кинолент, в том числе короткометражные и документальные, а также любительские видео. В этом году реестр пополнился рекордными девятью фильмами, снятыми женщинами, и семью картинами, в создании которых участвовали цветные люди.

Полный список 25 фильмов, добавленных в Национальный реестр в 2020 году:

«Саспенс» (1913);

«Детские автогонки в Венеции» (1914);

«Хлеб» (1918);

«Битва века» (1927);

«С автомобилем и камерой по всему миру» (1929);

«Хижина на небесах» (1943);

«Возмущение» (1950);

«Человек с золотой рукой» (1955);

«Полевые лилии» (1963);

«Заводной апельсин» (1971);

«Свит Свитбэк: Песня мерзавца» (1971);

Wattstax (1973);

«Бриолин» (1978);

«Братья Блюз» (1980);

«Теряя землю» (1982);

«Иллюзии» (1982);

«Клуб радости и удачи» (1993);

«Дьявол никогда не спит» (1994);

«Клуб Буэна Виста» (1999);

«Земля» (1993−2001);

«Шрек» (2001);

«Мауна-Кеа: Храм в осаде» (2006);

«Повелитель бури» (2008);

«Темный рыцарь» (2008);

«Борцы за свободу» (2010).

Национальный реестр фильмов учредили в 1988 году. Он необходим для сохранения значимых картин и привлечения внимания американцев к своему кинематографическому наследию. Для попадания в реестр с момента выхода фильма должно пройти не менее десяти лет.

С учетом добавленных в этом году фильмов в списке содержится уже 800 лент. Среди наиболее известных и современных из них, например, «Матрица», «Большой Лебовски», «История игрушек», «Терминатор» и многие другие.

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