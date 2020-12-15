Библиотека Конгресса США признала «Шрека» национальным достоянием
Картины включили в Национальный реестр фильмов, призванный сохранить кинематографическое наследие.
Библиотека Конгресса США внесла мультфильм «Шрек», супергеройский боевик Кристофера Нолана «Темный рыцарь» и картину «Заводной апельсин» Стэнли Кубрика в Национальный реестр фильмов, имеющих культурное, историческое или эстетическое значение. Об этом сообщает The New York Times.
Библиотека Конгресса ежегодно вносит в этот список до 25 кинолент, в том числе короткометражные и документальные, а также любительские видео. В этом году реестр пополнился рекордными девятью фильмами, снятыми женщинами, и семью картинами, в создании которых участвовали цветные люди.
Полный список 25 фильмов, добавленных в Национальный реестр в 2020 году:
- «Саспенс» (1913);
- «Детские автогонки в Венеции» (1914);
- «Хлеб» (1918);
- «Битва века» (1927);
- «С автомобилем и камерой по всему миру» (1929);
- «Хижина на небесах» (1943);
- «Возмущение» (1950);
- «Человек с золотой рукой» (1955);
- «Полевые лилии» (1963);
- «Заводной апельсин» (1971);
- «Свит Свитбэк: Песня мерзавца» (1971);
- Wattstax (1973);
- «Бриолин» (1978);
- «Братья Блюз» (1980);
- «Теряя землю» (1982);
- «Иллюзии» (1982);
- «Клуб радости и удачи» (1993);
- «Дьявол никогда не спит» (1994);
- «Клуб Буэна Виста» (1999);
- «Земля» (1993−2001);
- «Шрек» (2001);
- «Мауна-Кеа: Храм в осаде» (2006);
- «Повелитель бури» (2008);
- «Темный рыцарь» (2008);
- «Борцы за свободу» (2010).
Национальный реестр фильмов учредили в 1988 году. Он необходим для сохранения значимых картин и привлечения внимания американцев к своему кинематографическому наследию. Для попадания в реестр с момента выхода фильма должно пройти не менее десяти лет.
С учетом добавленных в этом году фильмов в списке содержится уже 800 лент. Среди наиболее известных и современных из них, например, «Матрица», «Большой Лебовски», «История игрушек», «Терминатор» и многие другие.
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