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    Жизнь

    Библиотека Конгресса США признала «Шрека» национальным достоянием

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    Библиотека Конгресса США признала «Шрека» национальным достоянием

    Картины включили в Национальный реестр фильмов, призванный сохранить кинематографическое наследие.

    Библиотека Конгресса США внесла мультфильм «Шрек», супергеройский боевик Кристофера Нолана «Темный рыцарь» и картину «Заводной апельсин» Стэнли Кубрика в Национальный реестр фильмов, имеющих культурное, историческое или эстетическое значение. Об этом сообщает The New York Times.

    Библиотека Конгресса ежегодно вносит в этот список до 25 кинолент, в том числе короткометражные и документальные, а также любительские видео. В этом году реестр пополнился рекордными девятью фильмами, снятыми женщинами, и семью картинами, в создании которых участвовали цветные люди.

    Полный список 25 фильмов, добавленных в Национальный реестр в 2020 году:

    • «Саспенс» (1913);
    • «Детские автогонки в Венеции» (1914);
    • «Хлеб» (1918);
    • «Битва века» (1927);
    • «С автомобилем и камерой по всему миру» (1929);
    • «Хижина на небесах» (1943);
    • «Возмущение» (1950);
    • «Человек с золотой рукой» (1955);
    • «Полевые лилии» (1963);
    • «Заводной апельсин» (1971);
    • «Свит Свитбэк: Песня мерзавца» (1971);
    • Wattstax (1973);
    • «Бриолин» (1978);
    • «Братья Блюз» (1980);
    • «Теряя землю» (1982);
    • «Иллюзии» (1982);
    • «Клуб радости и удачи» (1993);
    • «Дьявол никогда не спит» (1994);
    • «Клуб Буэна Виста» (1999);
    • «Земля» (1993−2001);
    • «Шрек» (2001);
    • «Мауна-Кеа: Храм в осаде» (2006);
    • «Повелитель бури» (2008);
    • «Темный рыцарь» (2008);
    • «Борцы за свободу» (2010).

    Национальный реестр фильмов учредили в 1988 году. Он необходим для сохранения значимых картин и привлечения внимания американцев к своему кинематографическому наследию. Для попадания в реестр с момента выхода фильма должно пройти не менее десяти лет.

    С учетом добавленных в этом году фильмов в списке содержится уже 800 лент. Среди наиболее известных и современных из них, например, «Матрица», «Большой Лебовски», «История игрушек», «Терминатор» и многие другие.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летнюю «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет.

    Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.

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    Теги: кино шоу-бизнес культура новости
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