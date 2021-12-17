Могилевская поделилась с подписчиками рецептом «Оливье», от которого точно не наберешь лишних кило

Украинская певица Наталья Могилевская, практикующая отказ от мясных блюд, рассказала о любимом новогоднем салате

Известная артистка Наталья Могилевская, которая в свое время похудела на 20 килограммов, призналась, что не отказывает себе в новогоднем салате под названием «Оливье».

Рецепт певицы простой: она заменяет картофель авокадо и кладет колбасу из пшеницы. Конечно, Наталья, которая является вегетарианкой, не добавляет в салат яйца и майонез. Звезда предлагает заменять соус домашним вариантом – кешью. К своему посту Могилевская подобрала архивное фото.

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Напомним, певица Наталья Могилевская похвасталась в своем Инстаграм новым домашним костюмом и подписала снимок: «Знаете золотое правило каждой девушки? Красиво выглядеть нужно везде! Одни донашивают дома старые спортивки, другие злоупотребляют халатами, а эти все вещи убивают нашу самооценку. Для дома я всегда выбираю комфортные, но красивые вещи».