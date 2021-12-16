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    Солистка KAZKA Зарицкая презентовала новый клип о расставании (видео)

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    Клип &ndash; это история о болезненном расставании, от которого хочется убежать, но, несмотря на расстояние, почему-то не удается - Солистка KAZKA Зарицкая презентовала новый клип о расставании (видео)
    Клип – это история о болезненном расставании, от которого хочется убежать, но, несмотря на расстояние, почему-то не удается
    Фото: instagram.com/kazka.band

    Видео снято в лучших традициях роуд-муви

    Популярная украинская певица, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая презентовала новый клип на трек «Автовідповідач». Вместе с артисткой в главной роли музыкальной работы снялся ее партнер по шоу «Танці з зірками» Юрий Мешков.

    Соответствующее видео опубликовали на официальном YouTube-канале группы KAZKA.

    «Видео снято в лучших традициях роуд-муви: здесь есть и ретро-автомобиль, и странные попутчики, и дорожные пейзажи, и неожиданные сюжетные повороты, и даже мистика», – говорится в описании.

    Также отмечается, что клип – это история о болезненном расставании, от которого хочется убежать, но, несмотря на расстояние, почему-то не удается.

    «Это своеобразная исповедь. О потерянной любви, страхах, умении прощать и магическую связь между людьми, которую почти невозможно разрушить», – прокомментировала Александра Зарицкая.

    Поклонники группы KAZKA и Зарицкой засыпали певицу комплиментами на счет внешности, а также поздравили с премьерой.

    «Бомба», «Девушка с чистой душой и огромным сердцем!», «Сашенька ты так хорошо выглядишь», «Шикарная», «Похудела, такая красотка», «Богиня», «Прекрасная», «Сексуальная», «Клип бомба», «Поздравляю с премьерой», – пишут люди.

    Напомним, Оля Цыбульская отмечает 36-летие. Утром она получила видеопоздравления от актера культового сериала «Секс в большом городе», игравшего Мистера Бига.

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    Теги: певица Kazka новости
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    Солистка KAZKA Зарицкая презентовала новый клип о расставании (видео)