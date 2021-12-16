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    Знойная Мейхер показала впечатляющее фото: без фильтров и макияжа

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    Бывшая солитка группы &laquo;ВИА Гра&raquo; Надежда Мейхер-Гарновская похвасталась снимком без макияжа - Знойная Мейхер показала впечатляющее фото: без фильтров и макияжа

    Бывшая солитка группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер-Гарновская похвасталась снимком без макияжа

    Фото из открытых источников

    Мейхер: Быть собой – это целый ряд не только качеств человека, но и его ценностей на сегодняшний день

    39-летняя украинская певица и актриса Надежда Мейхер на своей странице в Instagram 16 декабря показала снимок, для которого позировала без видимой косметики на лице.

    «Быть собой – это целый ряд не только качеств человека, но и его ценностей на сегодняшний день. Большие «чемоданы» с многолетним жизненным опытом. Причем не только опытом при жизни. А ведь даже качества характера человека могут мешать быть собой. Жесткие программы из прошлого; карма, семья или ее отсутствие», – написала она.

    Мейхер подчеркнула, что на человеке висит большое количество установок, и нужно различать «свое» и навязанное.

    «Что же делать? Узнавать себя! Следить за собой! Анализировать себя! Благо, есть много возможностей узнать и себя, и о себе, и о своем предназначении. Главное – искать!» – отметила певица.

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    Публикация от НАДЕЖДА МЕЙХЕР (@nadyameiher)

    Напомним, популярная украинская певица, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая презентовала новый клип на трек «Автовідповідач». Вместе с артисткой в главной роли музыкальной работы снялся ее партнер по шоу «Танці з зірками» Юрий Мешков.

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    Теги: фотография певица
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    Знойная Мейхер показала впечатляющее фото: без фильтров и макияжа