«Она об этом даже не знает», – дочь Поляковой призналась, что иногда блокирует маму в соцсетях

Все фотографии, которые она выкладывает в сеть, проходят дополнительную обработку и ретушь

Все фотографии, которые она выкладывает в сеть, проходят дополнительную обработку и ретушь

Она делает это, чтобы опубликовать фото, которые не понравятся певице

Мария Полякова, старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой, иногда блокирует свою маму в Instagram. Она делает это, чтобы опубликовать фото, которые не понравятся певице.

Об этом Полякова-младшая рассказала в эфире программы «Звездный путь». Она призналась, что страницу в Instagram в свое время завела именно после совета мамы.

«Иногда маму блокирую. Когда я хочу выставить какую-то сторис и я знаю, что она не одобрит, – заблокировать. А потом, через 24 часа разблокирую. Она об этом не знает. Так, у меня была классная фотка в купальнике. Фотография у меня сейчас в архиве... Мама такая: «Удали! Там слишком видно твое тело». Я говорю: «Ну она мне нравится. Я, если захочу, я ее выставлю» – пояснила Маша.

Она также добавила, что все фотографии, которые она выкладывает в сеть, проходят дополнительную обработку и ретушь.

«Я подросток, знаете сколько у меня прыщей бывает. Чтобы все было красиво. В Instagram вообще реальных фоток, вот как они выглядят, их нет», – подытожила Полякова.

Напомним, певица и дочь звездного детектива шоу «Маска» Оли Поляковой, Маша, рассказала журналистам программы «Зірковий шлях», которая выходит на телеканале «Украина», почему иногда выходит в инстаграм с телефона отца.