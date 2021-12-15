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    «Она об этом даже не знает», – дочь Поляковой призналась, что иногда блокирует маму в соцсетях

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    Все фотографии, которые она выкладывает в сеть, проходят дополнительную обработку и ретушь - «Она об этом даже не знает», – дочь Поляковой призналась, что иногда блокирует маму в соцсетях
    Все фотографии, которые она выкладывает в сеть, проходят дополнительную обработку и ретушь
    Фото из открытых источников

    Она делает это, чтобы опубликовать фото, которые не понравятся певице

    Мария Полякова, старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой, иногда блокирует свою маму в Instagram. Она делает это, чтобы опубликовать фото, которые не понравятся певице.

    Об этом Полякова-младшая рассказала в эфире программы «Звездный путь». Она призналась, что страницу в Instagram в свое время завела именно после совета мамы.

    «Иногда маму блокирую. Когда я хочу выставить какую-то сторис и я знаю, что она не одобрит, – заблокировать. А потом, через 24 часа разблокирую. Она об этом не знает. Так, у меня была классная фотка в купальнике. Фотография у меня сейчас в архиве... Мама такая: «Удали! Там слишком видно твое тело». Я говорю: «Ну она мне нравится. Я, если захочу, я ее выставлю» – пояснила Маша.

    Она также добавила, что все фотографии, которые она выкладывает в сеть, проходят дополнительную обработку и ретушь.

    «Я подросток, знаете сколько у меня прыщей бывает. Чтобы все было красиво. В Instagram вообще реальных фоток, вот как они выглядят, их нет»,подытожила Полякова.

    Напомним, певица и дочь звездного детектива шоу «Маска» Оли Поляковой, Маша, рассказала журналистам программы «Зірковий шлях», которая выходит на телеканале «Украина», почему иногда выходит в инстаграм с телефона отца.

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    Теги: фотография дети звезд Оля Полякова новости певица
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    «Она об этом даже не знает», – дочь Поляковой призналась, что иногда блокирует маму в соцсетях