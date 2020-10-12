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    Шоу-биз

    Мокрая Леся Никитюк в прозрачном платье взволновала мужчин (фото)

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    Популярная ведущая Леся Никитюк - Мокрая Леся Никитюк в прозрачном платье взволновала мужчин (фото)
    Популярная ведущая Леся Никитюк
    instagram.com/lesia_nikituk/

    Ведущая поделилась серией пикантных снимков

    Популярная ведущая Леся Никитюк порадовала поклонников снимками с имповазованои фотосессии.

    На своей странице в Instagram звезда опубликовала серию фото, сделанных на отдыхе в Турции.

    На снимках звезда эротично позирует в воде с мокрыми волосами и в мокрой бежевой полупрозрачной платье, вигодно подчеркнула ее изгибы тела.

    «Посейдон объявил кастинг на лучшую русалку Кемера. Анкету заполнила, а фото выбрать не могу», - подписала фото Леся

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    Мокрая Леся Никитюк в прозрачном платье взволновала мужчин (фото)
    Мокрая Леся Никитюк в прозрачном платье взволновала мужчин (фото)
    Мокрая Леся Никитюк в прозрачном платье взволновала мужчин (фото)
    Мокрая Леся Никитюк в прозрачном платье взволновала мужчин (фото)
    instagram.com/lesia_nikituk/

    Поклонники оценили соблазнительные снимки Леси, отметив ее сексуальность.

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

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    знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес Леся Никитюк
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