Мокрая Леся Никитюк в прозрачном платье взволновала мужчин (фото)



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Популярная ведущая Леся Никитюк instagram.com/lesia_nikituk/

Ведущая поделилась серией пикантных снимков

Популярная ведущая Леся Никитюк порадовала поклонников снимками с имповазованои фотосессии.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала серию фото, сделанных на отдыхе в Турции.

На снимках звезда эротично позирует в воде с мокрыми волосами и в мокрой бежевой полупрозрачной платье, вигодно подчеркнула ее изгибы тела.

«Посейдон объявил кастинг на лучшую русалку Кемера. Анкету заполнила, а фото выбрать не могу», - подписала фото Леся

Поклонники оценили соблазнительные снимки Леси, отметив ее сексуальность.

Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает