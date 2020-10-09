Обнаженная Эмили Ратаковски примерила культовые трусы Ким Кардашьян (фото)



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29-летняя Эмили Ратаковски предстала в дерзком образе instagram.com/emrata/

Модель похвасталась своей фигурой в откровенной съемке

Эмили настолько любит обнажаться, что мы привыкли ее видеть чаще без одежды, чем в каких-то нарядах, если речь не идет о дерзких мини. Муж инстадивы, Себастьян Беар-Маклард, не возражает против ее увлечения, а только гордится формами своей любимой.

На этот раз знойная красотка пошла ва-банк и сделала ставку на беспроигрышный сексуальный образ. Эмили приняла участие в рекламной кампании бельевого бренда Ким Кардашьян SKIMS. Любительница обнажаться предстала топлес: на ней были только трусы с высокой посадкой черного цвета этого бренда.

Ратаковски прикрылась руками, но очертания ее груди всё равно были заметны. Звезда предстала с небрежной укладкой и с минимумом макияжа - она пристально смотрела прямо в объектив. Такой взгляд добавлял "огня" кадрам.

Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает