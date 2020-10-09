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    Шоу-биз

    Обнаженная Эмили Ратаковски примерила культовые трусы Ким Кардашьян (фото)

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    <p>29-летняя Эмили Ратаковски предстала в дерзком образе</p> <div></div> - Обнаженная Эмили Ратаковски примерила культовые трусы Ким Кардашьян (фото)

    29-летняя Эмили Ратаковски предстала в дерзком образе

    instagram.com/emrata/

    Модель похвасталась своей фигурой в откровенной съемке

    Эмили настолько любит обнажаться, что мы привыкли ее видеть чаще без одежды, чем в каких-то нарядах, если речь не идет о дерзких мини. Муж инстадивы, Себастьян Беар-Маклард, не возражает против ее увлечения, а только гордится формами своей любимой.

    На этот раз знойная красотка пошла ва-банк и сделала ставку на беспроигрышный сексуальный образ. Эмили приняла участие в рекламной кампании бельевого бренда Ким Кардашьян SKIMS. Любительница обнажаться предстала топлес: на ней были только трусы с высокой посадкой черного цвета этого бренда.

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    Обнаженная Эмили Ратаковски примерила культовые трусы Ким Кардашьян (фото)
    Обнаженная Эмили Ратаковски примерила культовые трусы Ким Кардашьян (фото)
    Обнаженная Эмили Ратаковски примерила культовые трусы Ким Кардашьян (фото)
    Обнаженная Эмили Ратаковски примерила культовые трусы Ким Кардашьян (фото)
    Обнаженная Эмили Ратаковски примерила культовые трусы Ким Кардашьян (фото)
    instagram.com/emrata/

    Ратаковски прикрылась руками, но очертания ее груди всё равно были заметны. Звезда предстала с небрежной укладкой и с минимумом макияжа - она пристально смотрела прямо в объектив. Такой взгляд добавлял "огня" кадрам.

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

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