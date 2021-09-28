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    Молодая мама. Катя Осадчая показала, как выглядела в 19 лет (фото)

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    Телеведущая Катя Осадчая вместе с сыном - Молодая мама. Катя Осадчая показала, как выглядела в 19 лет (фото)
    Телеведущая Катя Осадчая вместе с сыном
    instagram.com/kosadcha/

    Звезда трогательно поздравила старшего сына с 19-летием

    Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая впервые стала мамой в 19 лет. Она до сих пор помнит те неповторимые эмоции, когда впервые увидела лицо Ильи. В особенный день телезвезда опубликовала архивные фото в своем Инстаграме.

    Ведущая на снимках позировала с Ильей в разном возрасте. Поскольку он полетел на обучение в США, то день рождения они не смогут отпраздновать вместе. Осадчая отметила, что впервые они проведут этот день за тысячи километров друг от друга.

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    Молодая мама. Катя Осадчая показала, как выглядела в 19 лет (фото)
    Молодая мама. Катя Осадчая показала, как выглядела в 19 лет (фото)
    Молодая мама. Катя Осадчая показала, как выглядела в 19 лет (фото)
    Молодая мама. Катя Осадчая показала, как выглядела в 19 лет (фото)
    Молодая мама. Катя Осадчая показала, как выглядела в 19 лет (фото)
    Молодая мама. Катя Осадчая показала, как выглядела в 19 лет (фото)
    Молодая мама. Катя Осадчая показала, как выглядела в 19 лет (фото)
    instagram.com/kosadcha/

    «Илье сегодня исполняется 19 лет. Первый раз празднуем этот день за тысячи километров друг от друга, но это не мешает сделать его праздничным. Илья, ты моя гордость и самая большая в мире любовь! Пусть все заветное воплотится, а все остальное – скажу лично. На первом фото мне 19, а Илье – полгода. Но это не значит, что меня пора делать бабушкой», - трогательно поздравила сына Осадчая.

    Ранее «Скотч» сообщал, что тайские таксисты превратили машины в огороды для выращивания овощей.

    Таксисты выращивают овощи на крышах и капотах 300 автомобилей, обеспечивая себя пищей и дополнительным доходом. Они высаживают семена и ростки перца чили, баклажанов, огурцов, базилика и других овощей в почву, содержащуюся в черной плотной пленке, укрепленной бамбуковыми шестами.

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    Молодая мама. Катя Осадчая показала, как выглядела в 19 лет (фото)