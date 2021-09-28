Молодая мама. Катя Осадчая показала, как выглядела в 19 лет (фото)

Звезда трогательно поздравила старшего сына с 19-летием

Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая впервые стала мамой в 19 лет. Она до сих пор помнит те неповторимые эмоции, когда впервые увидела лицо Ильи. В особенный день телезвезда опубликовала архивные фото в своем Инстаграме.

Ведущая на снимках позировала с Ильей в разном возрасте. Поскольку он полетел на обучение в США, то день рождения они не смогут отпраздновать вместе. Осадчая отметила, что впервые они проведут этот день за тысячи километров друг от друга.

«Илье сегодня исполняется 19 лет. Первый раз празднуем этот день за тысячи километров друг от друга, но это не мешает сделать его праздничным. Илья, ты моя гордость и самая большая в мире любовь! Пусть все заветное воплотится, а все остальное – скажу лично. На первом фото мне 19, а Илье – полгода. Но это не значит, что меня пора делать бабушкой», - трогательно поздравила сына Осадчая.

Ранее «Скотч» сообщал, что тайские таксисты превратили машины в огороды для выращивания овощей.

Таксисты выращивают овощи на крышах и капотах 300 автомобилей, обеспечивая себя пищей и дополнительным доходом. Они высаживают семена и ростки перца чили, баклажанов, огурцов, базилика и других овощей в почву, содержащуюся в черной плотной пленке, укрепленной бамбуковыми шестами.