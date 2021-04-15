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    Шоу «Холостяк»: учасниця з Вінниччини поїхала додому, бо виставляла сідниці в Instagram (фото)

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    Катя з Вінниці, публікують в соціальній мережі дуже відверті фото - Шоу «Холостяк»: учасниця з Вінниччини поїхала додому, бо виставляла сідниці в Instagram (фото)
    Катя з Вінниці, публікують в соціальній мережі дуже відверті фото
    Фото СТБ

    За словами головного героя Михайла, між ним та Катериною, не сталось «хімії»

    6-му випуску телешоу «Холостяк» головний герой, за чиє серце змагаються красуні з усієї України, відправив учасницю з Вінниччини додому. Про це повідомляє Вінниця.info.

    За словами головного героя Михайла Заливака, між ним та Катериною Жук, власницею туристичного бізнесу, не сталось «хімії», почуття не виникли й виникнути не зможуть. Цього тижня холостяк зміг переглянути профілі учасниць в Instagram. Декілька дівчат, серед яких і Катя з Вінниці, публікують в соціальній мережі дуже відверті фото. Вінничанка виставила фото, де у фокусі – її сідниці. Це не сподобалось Михайлу.

    «Акцент постійно робиться на одному місці. Я не очікував такого інстаграму» – прокоментув «холостяк» акаунт дівчини.

    В особистій розмові Катерина не змогла пояснити Михайлу, з якою метою виставляє такі інтимні фотографії.

    «Інстаграм для мене не важливий. Ти ж бачив, що в мене там не тисячі підписників, не мільйони. В мене було більше підписників, але на момент карантину, я вирішила всіх незнайомих людей видалити й закрити сторінку. Менше пишуть, менше незрозумілих запитів… А фото попи… Я просто багато подорожую і мій головний одяг це купальник. Це я для своїх знайомих виставляю. Тобі не зрозуміти» – відповіла Катерина.

    Холостяка не влаштувала така відповідь, він зауважив, що якби дівчина не хотіла таким чином привертати увагу чоловіків, то просто не виставляла б такі відверті світлини.

    Відповідь Каті Михайло назвав не щирою. «Я коли побачив твій профіль, то зрозумів, чому тобі пишуть. В мене, наприклад, фотографій в трусах немає» – сказав їй холостяк.

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    Теги: Вінниця Вінниччина шоу-бизнес
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