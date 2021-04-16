Престарелая Мадонна в молодежном образе заставила забыть, что ей 62 года (фото)

Звезда покорила своим внешним видом

Американская 62-летняя певица Мадонна поделилась с поклонниками новыми фото, на которых позировала в стильном наряде от Gucci. Поклонники пришли в восторг от внешнего вида звезды.

Соответствующие снимки Мадонна опубликовала на личной странице в Instagram. Артистка появилась перед камерой в костюме, который состоит из синих шорт и разноцветной куртки. Свой образ она дополнила черной кофтой, колготами в сетку и массивными ботинками.

Пользователи сети оценили новый кадр знаменитости. Они засыпали Мадонну комплиментами, отметив, что она выглядит очень молодо и стильно.

Ранее «Скотч» сообщал, что волонтер Яна Зинкевич стала моделью для куклы Барби.

Кукла похожа на Яну Зинкевич: сидит в инвалидной коляске в униформе цвета хаки с имитацией государственных наград и орденом «Народный герой Украины» на груди. В поднятых руках она держит государственный флаг Украины. На рукаве у куклы – патч батальона парамедиков «Госпитальеры».