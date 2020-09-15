Молодая жена Венсана Касселя в секси-платье соблазнила красавца-испанца (фото)



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23-летняя французская модель Тина Кунаки стала гостьей показа звездного раута в Риме

Компанию звезде составил 35-летний испанский манекенщик

Жена Венсана Касселя, 23-летняя французская модель Тина Кунаки, путешествует без актера. Многих интересует, как француз относится к поездкам Тины, ведь её часто окружают симпатичные мужчины. Тем более что модель всегда выглядит весьма сексуально и позволяет себе вольности в общении с приятелями.

Так, на модном показе Bulgari Barocco в столице Италии Кунаки появилась в роскошном розовом платье в пол с большим вырезом на спине. Под наряд, подчеркнувший стройную изящную фигуру, звезда подиумов не надела бюстгальтер.

На вечере Кунаки сопровождал один из самых красивых и востребованных манекенщиков современности. Джон — лицо рекламных кампаний как крупнейших фэшен-брендов, так и масс-маркета: от Versace и Armani до Mango и H&M.

Фото вызвало недоумение у публики. «Тина шикарная, но на его месте должен быть Кассель!», «Это так теперь друзья обнимаются?», «Тина — соблазнительница!», «А замужней девушке можно так прижиматься к горячим красавцам?», «Какие страсти в Италии! Ух!» - написали в Сети.

Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.