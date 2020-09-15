  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Молодая жена Венсана Касселя в секси-платье соблазнила красавца-испанца (фото)

    • Розсилка
    <p>23-летняя французская модель Тина Кунаки стала гостьей показа звездного раута в Риме</p> <div></div> - Молодая жена Венсана Касселя в секси-платье соблазнила красавца-испанца (фото)

    23-летняя французская модель Тина Кунаки стала гостьей показа звездного раута в Риме

    Компанию звезде составил 35-летний испанский манекенщик

    Жена Венсана Касселя, 23-летняя французская модель Тина Кунаки, путешествует без актера. Многих интересует, как француз относится к поездкам Тины, ведь её часто окружают симпатичные мужчины. Тем более что модель всегда выглядит весьма сексуально и позволяет себе вольности в общении с приятелями.

    Так, на модном показе Bulgari Barocco в столице Италии Кунаки появилась в роскошном розовом платье в пол с большим вырезом на спине. Под наряд, подчеркнувший стройную изящную фигуру, звезда подиумов не надела бюстгальтер.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Молодая жена Венсана Касселя в секси-платье соблазнила красавца-испанца (фото)
    Молодая жена Венсана Касселя в секси-платье соблазнила красавца-испанца (фото)

    На вечере Кунаки сопровождал один из самых красивых и востребованных манекенщиков современности. Джон — лицо рекламных кампаний как крупнейших фэшен-брендов, так и масс-маркета: от Versace и Armani до Mango и H&M.

    Фото вызвало недоумение у публики. «Тина шикарная, но на его месте должен быть Кассель!», «Это так теперь друзья обнимаются?», «Тина — соблазнительница!», «А замужней девушке можно так прижиматься к горячим красавцам?», «Какие страсти в Италии! Ух!» - написали в Сети.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

     Читайте также: Эти животные показали всем свою негодяйскую сторону: курьезные фото
    знаменитости модель шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies