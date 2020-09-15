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    Жизнь

    Модель с выдающимися формами раскритиковали за деформированное от пластики тело

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    Британская модель Деми Роуз - Модель с выдающимися формами раскритиковали за деформированное от пластики тело
    Британская модель Деми Роуз

    Пользователи сети пристыдили Роуз за неестественную фигуру

    Британская модель Деми Роуз поделилась фото в откровенном купальнике была обругана в сети за неестественную фигуру и обилие ретуши. Соответствующие комментарии появились на Daily Mail.

    В своем Instagram манекенщица разместила серию снимков, на которых она позирует в крошечном бикини оранжево-розовой расцветки. Ее запечатлели на гамаке во время отдыха на Ибице. «Она полюбит, когда будет готова», — подписала Роуз пост, который набрал больше больше 520 тысяч лайков.

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    Модель с выдающимися формами раскритиковали за деформированное от пластики тело
    Модель с выдающимися формами раскритиковали за деформированное от пластики тело
    Модель с выдающимися формами раскритиковали за деформированное от пластики тело
    Модель с выдающимися формами раскритиковали за деформированное от пластики тело
    Модель с выдающимися формами раскритиковали за деформированное от пластики тело
    Модель с выдающимися формами раскритиковали за деформированное от пластики тело
    Модель с выдающимися формами раскритиковали за деформированное от пластики тело
    Модель с выдающимися формами раскритиковали за деформированное от пластики тело
    Модель с выдающимися формами раскритиковали за деформированное от пластики тело
    Модель с выдающимися формами раскритиковали за деформированное от пластики тело
    Модель с выдающимися формами раскритиковали за деформированное от пластики тело

    Пользователи сети пристыдили Роуз за неестественную фигуру и обилие фотошопа на снимке. «Она полностью деформированная...», «Неужели этого купальника нет в размере XXL?», «Я знаю, что части ее тела были увеличены хирургическим путем, но я думаю, что она использовала фотошоп, чтобы сделать их еще больше. Безумие», «Ей бы хоть немного достоинства и самоуважения», — высказывались они.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

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