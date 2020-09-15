Голливудская дива Шэрон Стоун обнаружила у Дональда Трампа детскую травму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голливудская дива Шэрон Стоун

По мнению знаменитости, у избирателей Трампа «душераздирающий уровень внутренней ярости, и эта ярость возникает из-за чувства незащищенности и боли»

Американская актриса Шэрон Стоун посочувствовала президенту США Дональду Трампу и заподозрила у него детскую травму. Об этом сообщает The Telegraph.

«Я думаю, что у него была детская травма. Я смотрю на этого человека, и мне кажется, что какими бы ни были его травмы, он мучается и причиняет себе боль», — заявила артистка.

Она отметила, что это влияет на многих людей, поддерживающих политика. По мнению знаменитости, у избирателей Трампа «душераздирающий уровень внутренней ярости, и эта ярость возникает из-за чувства незащищенности и боли».

Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.