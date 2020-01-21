Молоденькая невеста 54-летнего Павлика неожиданно заговорила о детях



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«Я хочу ребенка, и не одного», - заявила невеста Павлика

Девушка показала свадебное платье

Украинский певец Виктор Павлик уже скоро отправится к алтарю в четвертый раз. Женой артиста станет на 28 лет за него младшая Екатерина Репяхова, которая собирается подарить любимому детей. Девушка рассказала, когда состоится свадьба. А еще показала себя в платье невесты.

Катя запостила стори из свадебного салона в своем Инстаграме. В комментарии изданию «Апостроф», это платье - не финальный вариант.

«Сезон мы выбрали теплый. Начало лета, чтобы улететь в медовый месяц на мой день рождения. Само же торжество запланировано не в Киеве. В Украине или за рубежом - тоже пока секрет. Где именно, пока не скажу. Это мы держим в тайне» - поделилась Репяхова.

«Конечно, это должно произойти. Я хочу ребенка, и не одного. Это естественно. Имена наших вероятных детей мы точно уже знаем. Если Бог даст, будет замечательно. Мы будем очень рады», - заверила невеста артиста.