Дэвид Линч в свой день рождения выпустил короткометражку для Netflix

Режиссер сыграл детектива

В день рождения мастера сюрреализма, американского режиссера Дэвида Линча на Netflix вышел его короткометражный фильм «Что сделал Джек?». Это 17-минутная черно-белая лента, где Линч играет детектива, допрашивающего говорящую обезьяну. Животное обвиняется в связях с некими птицами и в участии в коммунистической партии.

