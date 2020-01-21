Леся Никитюк показала забавные фотографии с отдыха



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/lesia_nikituk

Пока все загорают на пляжах, ведущая решила освоить лыжи

В этом году экс-ведущая Орел и решка предпочла теплым краям отдых на горнолыжном курорте. Сейчас Никитюк балует своих подписчиков снимками в Instagram.

На новом фото, которое показала Леся, она появилась в естественном виде и похвасталась вкусной трапезой.

Во время путешествий Никитюк часто демонстрирует всякие вкусности и с удовольствием их дегустирует, рассказывая о своих впечатлениях. В этот раз ведущая решила пообедать чебуреком.

Фанам ведущей понравилось забавное фото: «Хорошего тебе отдыха», «Вкусняха», «Фото просто супер». Отметим, что ранее Леся уже постила фотографии с Буковеля, на которых она позирует без куртки в обтягивающем боди.