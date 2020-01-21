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    Фото

    Леся Никитюк показала забавные фотографии с отдыха

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    Леся Никитюк показала забавные фотографии с отдыха
    instagram.com/lesia_nikituk

    Пока все загорают на пляжах, ведущая решила освоить лыжи

    В этом году экс-ведущая Орел и решка предпочла теплым краям отдых на горнолыжном курорте. Сейчас Никитюк балует своих подписчиков снимками в Instagram.

    На новом фото, которое показала Леся, она появилась в естественном виде и похвасталась вкусной трапезой.

    Во время путешествий Никитюк часто демонстрирует всякие вкусности и с удовольствием их дегустирует, рассказывая о своих впечатлениях. В этот раз ведущая решила пообедать чебуреком.

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    Леся Никитюк показала забавные фотографии с отдыха
    Леся Никитюк показала забавные фотографии с отдыха
    Леся Никитюк показала забавные фотографии с отдыха
    Леся Никитюк показала забавные фотографии с отдыха
    Леся Никитюк показала забавные фотографии с отдыха
    Леся Никитюк показала забавные фотографии с отдыха
    Леся Никитюк показала забавные фотографии с отдыха
    Леся Никитюк показала забавные фотографии с отдыха

    Фанам ведущей понравилось забавное фото: «Хорошего тебе отдыха», «Вкусняха», «Фото просто супер». Отметим, что ранее Леся уже постила фотографии с Буковеля, на которых она позирует без куртки в обтягивающем боди.

    знаменитости фотография Леся Никитюк отдых
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