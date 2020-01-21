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    Шоу-биз

    Брэд Питт признался, что знакомится с девушками в Тиндере

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    Брэд Питт признался, что знакомится с девушками в Тиндере

    Актер получил статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана получил в фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»

    В Лос-Анджелесе отгремела 26-я церемония вручения премии Гильдии киноактеров США. Свою статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана получил Брэд Питт, снявшийся в фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Во время благодарственной речи голливудскому холостяку, которому регулярно приписывают романы с первыми красавицами, удалось забавно пошутить.

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    Брэд Питт признался, что знакомится с девушками в Тиндере
    Брэд Питт признался, что знакомится с девушками в Тиндере
    Брэд Питт признался, что знакомится с девушками в Тиндере
    Брэд Питт признался, что знакомится с девушками в Тиндере
    Брэд Питт признался, что знакомится с девушками в Тиндере
    Брэд Питт признался, что знакомится с девушками в Тиндере

     «Добавлю это в свой профиль в Тиндере», - с улыбкой сообщил Питт. Зал встретил ироничное замечание Брэда аплодисментами и смехом. Однако сразу после этого актер все же перешел к благодарностям. Он отметил работу своих коллег по фильму - Марго Робби, Леонардо Ди Каприо, Маргарет Куэлли.

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