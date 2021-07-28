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    Монашка бросила церковь и разбогатела на продаже собственных фото

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    36-летняя модель Николь Митчелл - Монашка бросила церковь и разбогатела на продаже собственных фото
    36-летняя модель Николь Митчелл
    instagram.com/mitchellnikole/

    Девушка утверждает, что теперь зарабатывает в 12 раз больше, чем в церкви

    Монахиня бросила работу в церкви в Огайо и разбогатела на продаже откровенных снимков. Об этом сообщает The Sun.

    36-летняя Николь Митчелл (Nikole Mitchell) призналась, что в 2020 году пережила развод, из-за которого у нее случилась депрессия. После этого женщина бросила работу в церкви и зарегистрировалась на платформе OnlyFans, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную плату. Она призналась, что продажа пикантных фото помогла ей почувствовать себя лучше.

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    Монашка бросила церковь и разбогатела на продаже собственных фото
    Монашка бросила церковь и разбогатела на продаже собственных фото
    Монашка бросила церковь и разбогатела на продаже собственных фото
    Монашка бросила церковь и разбогатела на продаже собственных фото
    Монашка бросила церковь и разбогатела на продаже собственных фото
    instagram.com/mitchellnikole/

    Митчелл утверждает, что теперь зарабатывает в 12 раз больше, чем в церкви — от 30 до 100 тысяч долларов в месяц. «Сейчас я живу в доме за один миллион долларов и постоянно путешествую. Кроме того, я больше ни в чем не отказываю своим троим детям. Я считаю, что я лучшая мама на свете!» — подчеркнула американка.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Дженнифер Лопес отметила день рождения на яхте Ахметова.

    Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

    СМИ также сообщает, что роскошная шестипалубный яхта Valerie, на которой состоялось мероприятие, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

    Известно, что судно построили в 2011 году, а в 2019 году его отремонтировали и сейчас оно продается и сдается в аренду компанией Dynamiq Brokerage.

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    Теги: знаменитости мода и красота как быть модным шоу-бизнес
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    Монашка бросила церковь и разбогатела на продаже собственных фото