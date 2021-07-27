  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    Стало известно, кто стал новым любовником Адель спустя несколько месяцев после развода

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Певица Адель - Стало известно, кто стал новым любовником Адель спустя несколько месяцев после развода
    Певица Адель

    Рич Пол — 40-летний спортивный агент

    У Адель появился новый бойфренд — 40-летний спортивный агент Рич Пол, с которым они вместе появились на пятом матче финала НБА. Этот совместный выход сам по себе породил слухи о романе певицы, а новые фотографии и информация от инсайдеров окончательно все прояснили. На днях Адель и Пола заметили на двойном свидании в одном из ресторанов Нью-Йорка, где они вели себя как влюбленная пара.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Стало известно, кто стал новым любовником Адель спустя несколько месяцев после развода
    Стало известно, кто стал новым любовником Адель спустя несколько месяцев после развода

    Рич Пол — 40-летний спортивный агент, известный тем, что основал компанию Klutch Sports Group. Он является вторым по влиянию человеком в баскетболе НБА по версии Forbes. Рич заключил сделки на сумму более миллиарда долларов для Леброна Джеймса, Бена Симмонса и других известных игроков. С марта Адель абсолютно свободна — ее развод с Саймоном Конекки завершен, а над восьмилетним сыном пара установила совместную опеку.

    Ранее «Скотч» сообщал, что дочь известной артистки шокировала своим творчеством.

    16-летняя девушка исполнила несколько авторских песен. Среди них был трек и с бранными словами: "Да мне пох*й на твои советы, да мне пох*й".

    Со своей стороны, большинство фолловеров раскритиковали выступление Маши.

    «Не понравилось. Разочарование», «Что это было?», «Ужас! Ушам больно! Один крик и мат», «Все было бы классно, но без матов», «В защиту дочери стала Оля. Она написала большое сообщение, где поддержала девушку», - комментируют пользователи сети.

    Читайте также: Эти горе-дизайнеры будто специально дают шикарный повод их ненавидеть. Курьезные фото
    Теги: знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Стало известно, кто стал новым любовником Адель спустя несколько месяцев после развода