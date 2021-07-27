Палестинская модель снялась в вязаном бикини и ошарашила поклонников (фото)

Фанаты оценили стройную фигуру манекенщицы

Супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид снялась в бикини во время отдыха и взволновала поклонников. Соответствующая серия снимков появилась на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети кадрах 24-летняя знаменитость позирует на пляже, на фоне моря. На ней — раздельный вязаный купальник в оранжево-голубую полоску и парео с таким же принтом. Образ модели дополнили желто-белая кепка, крупные серьги, колье, браслеты и кольца. Публикация набрала 2,4 миллиона лайков.

Фанаты оценили стройную фигуру манекенщицы в комментариях под постом. «Великолепная фигура», «Ты просто ангел», «Белла, ты очень горячая», «Какое стройное тело!», «Самая красивая женщина в мире», — восхищались они.

Ранее «Скотч» сообщал, что дочь известной артистки шокировала своим творчеством.

16-летняя девушка исполнила несколько авторских песен. Среди них был трек и с бранными словами: "Да мне пох*й на твои советы, да мне пох*й".

Со своей стороны, большинство фолловеров раскритиковали выступление Маши.

«Не понравилось. Разочарование», «Что это было?», «Ужас! Ушам больно! Один крик и мат», «Все было бы классно, но без матов», «В защиту дочери стала Оля. Она написала большое сообщение, где поддержала девушку», - комментируют пользователи сети.