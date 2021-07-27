В мультфильме от Disney появился первый в истории небинарный персонаж

К новому персонажу обращаются «они»

В детском мультсериале «Дом совы» (The Owl House) от Disney появился первый в истории продуктов компании небинарный герой. По сюжету персонажа зовут Рейн Висперс, он не относится ни к мужскому, ни к женскому гендеру, а обращаются к Рейну с помощью местоимения «они».

Они — лидер клана Бардов и друг ведьмы Иды. Впервые Висперс появился в «Доме совы» 24 июля, в очередном эпизоде сериала. Озвучивает небинара, к слову, также небинарный актер — Ави Рок, который давно хотел сыграть подобного героя. Теперь, как написал Ави в своем твиттере, эта мечта стала реальностью.

«Меня пригласили озвучить роль Рейн Висперс (обращения: они/их), остроумного и трудолюбивого лидера ведьминского клана Бардов в новом эпизоде Owl House. Премьера состоится 24 июля на каналах Disney Channel и DisneyNow. Обязательно посмотрите это»

Автор мультсериала Дана Террасс, комментируя появление нового героя, призналась, что изначально некоторые боссы Disney были против появления квир-персонажей в сюжете «Дома совы». Сейчас же руководство студии полностью ее поддерживает.

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