Монатик рассказал о звездной болезни

Украинский артист рассказал, что никто не застрахован от потери адекватности

Украинский артист Монатик рассказал, что в отличии от многих звезд шоу-бизнеса не страдает звездной болезнью. Монатик признался, что он не боится ошибаться, ведь это самый главный опыт и лучшие уроки. «Я к популярности очень осторожно отношусь. Вообще не пускаю себе в голову мысль: "Я популярный артист, меня все знают…". Никто не



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Монатик

Украинский артист рассказал, что никто не застрахован от потери адекватности

Украинский артист Монатик рассказал, что в отличии от многих звезд шоу-бизнеса не страдает звездной болезнью.

Монатик признался, что он не боится ошибаться, ведь это самый главный опыт и лучшие уроки.

«Я к популярности очень осторожно отношусь. Вообще не пускаю себе в голову мысль: "Я популярный артист, меня все знают…". Никто не застрахован от задирания носа, потери адекватности, потери земли под ногами, но я бы очень не хотел, чтобы это однажды произошло в моей голове и надеюсь это таки не случится. Поэтому всю популярность, которую я приобрел на сегодняшний день, я расцениваю, как результат очень большого труда. Она не упала на голову просто так, я очень долгие годы к этому шел. Я помню каждый свой шаг, каждое падение, каждую трещину и благодарен каждому совету, неудаче, каждому мгновению своей музыкальной карьеры за тот опыт, которым сегодня наделен», - отметил Монатик в комментарии КП в Украине.

Также артист рассказал, что когда приехал в столицу столкнулся с массой людей, которые страдают звездной болезнью

«На моих глазах люди менялись до неузнаваемости. С ними невозможно было заговорить ни о чем. Не дай бог неправильно подойти, прикоснуться. Это такой хороший пример. Я всегда говорю, что злодеев нам жизнь не зря посылает - это хороший пример, каким быть не стоит. И хороших людей посылает - дабы мотивировали и вдохновляли, какими быть нужно. Благо у меня было много примеров в жизни и сейчас, если не дай Бог что-то начинаю замечать, очень быстро это забиваю в угол», - отметил артист.