Песня Monatik стала саундтреком к мультфильму «Украденная принцесса: Руслан и Людмила»

Свои голоса персонажам фильма подарили знаменитые актеры и музыканты

Во втором трейлере украинского анимационного фильма «Украденная принцесса: Руслан и Людмила» показывается, что еще интересного готовят для своих будущих зрителей создатели мультфильма, пишет «Главком». В этот раз повествование в трейлере идет от лица Милы (напомним, что в первом трейлере свое видение истории представил

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Украденная принцесса: Руслан и Людмила»

Свои голоса персонажам фильма подарили знаменитые актеры и музыканты

Во втором трейлере украинского анимационного фильма «Украденная принцесса: Руслан и Людмила» показывается, что еще интересного готовят для своих будущих зрителей создатели мультфильма, пишет «Главком».

В этот раз повествование в трейлере идет от лица Милы (напомним, что в первом трейлере свое видение истории представил Руслан), которая повествует о тоскливых буднях принцессы и своих мечтах о приключениях. Мила еще не знает, что ее заветным желаниям суждено сбыться, но совсем не так, как ей того бы хотелось.

Премьера анимационного фильма «Украденная принцесса: Руслан и Людмила» состоится 7 марта 2018 года.

Сюжет фильма: Эта удивительная история случилась в славном городе Киеве во времена отважных воинов, прекрасных принцесс и могущественных колдунов. Бродячий артист Руслан, мечтающий стать рыцарем, встретил прекрасную Милу и влюбился в нее, даже не подозревая, что девушка - дочь киевского князя. Но счастью влюбленных было не суждено продлиться вечно: злой колдун Черномор явился в магическом вихре и, на глазах Руслана, похитил возлюбленную, рассчитывая превратить силу ее любви в собственное колдовское могущество. Не раздумывая, Руслан пустился в погоню за украденной принцессой, чтобы, преодолев все преграды и опасности на своем пути, доказать, что настоящая любовь - сильнее магии.

В первом трейлере впервые прозвучали голоса солистов группы «Время и Стекло» - Алексея Завгороднего (Позитива) и Нади Дорофеевой, а также телеведущих Юрия Горбунова и Сергея Притулы, и лидера группы «ТНМК» - Олега «Фагота» Михайлюты.

К выходу второго трейлера стало известно, что к команде проекта присоединились актеры «Дизель Студио» Евгений Гашенко, Егор Крутоголов и Александр Бережок, телеведущая Маша Ефросинина, актер дубляжа Евгений Малуха, заслуженный артист Украины, Николай Боклан, популярный блогер Пупси Кира, соорганизатор семейного фестиваля «Мамаслет» Аревик Арзуманова, а также Заслуженные мастера спорта Украины - Василий Вирастюк и Александр Усик.

«Сегодня утром мы перенеслись во времена Киевской Руси — озвучивал одного из толерантных и прогрессивных троещинских бандитов в украинском 3D-мультфильме «Украденная принцесса: Руслан и Людмила». Как вы думаете бывают ли добрые бандиты? Уже весной состоится премьера и сможете узнать ответ!», - рассказывает Усик.

На этой неделе к звездной команде дубляжа присоединился популярный исполнитель и мультиартист Monatik, который озвучивает одного из антагонистов картины – Голову.

«Было очень интересно воплотиться именно в той роли, которая является полностью противоположностью меня самого. Голова, которую я озвучивал, - один из самых невероятных обитателей Волшебной Страны. Старый и ворчливый, склонный к простудам, из-за сидячего образа жизни, он совсем не любит живое общение, предпочитая зомбированных или почивших собеседников. Я же, наоборот, являюсь поклонником активного образа жизни и не могу долго усидеть на одном месте. И самое важное для меня – это живое общение с людьми. А новые эксперименты всегда являются определенным вызовом и я с интересом подошел к этой задаче!», - рассказывает Monatik.

Хотя у персонажа Monatik во втором трейлере нет реплик, во второй части видеоролика звучит один из самых популярных треков музыканта.

Продюсер Егор Олесов, режиссер Олег Маламуж, сценарист Ярослав Войцешек, режиссер-постановщик Кристиан Коскинен.