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    Украинская певица презентовала трек на двух языках

    Артистка уверена, что песня найдет свой отклик в сердцах сразу двух аудиторий
    Для украинской певицы Маши Собко это уже не первый эксперимент - в 2015 году она выпустила хит «Новий рік», который имеет и русскоязычную версию. По словам Маши, две версии композиции успешно крутились на радиостанциях и имели практически одинаковое количество просмотров в Youtube. Подобный эксперимент украинская певица решила повторить
    • Сьогодні, 13:36
    • Розсилка
    Маша Собко
    Маша Собко

    Артистка уверена, что песня найдет свой отклик в сердцах сразу двух аудиторий

    Для украинской певицы Маши Собко это уже не первый эксперимент - в 2015 году она выпустила хит «Новий рік», который имеет и русскоязычную версию. По словам Маши, две версии композиции успешно крутились на радиостанциях и имели практически одинаковое количество просмотров в Youtube. Подобный эксперимент украинская певица решила повторить еще раз и презентовала новую композицию в двух вариантах.
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    Маша Собко
    «Изначально текст этой песни был на русском языке, его написала прекрасный хитмейкер Алена Мельник. Как и музыку к этой композиции. Песня была создана еще несколько лет назад, но поскольку сейчас украинская музыка набирает новые обороты, мы обратились к известному поэту Диане Гольде. Именно она работала над новым прочтением уже на украинском языке. Мне кажется, на украинском версия песни «Ти мій» звучит более интимно и мелодично», - комментирует Маша Собко двойную премьеру. 
    Стоит отметить, для Маши эта песня имеет особое значение еще и потому, что она написана о ее жизни и отображает одну из ее влюбленностей до того, как она встретила своего мужа Артема, с которым воспитывает дочь. 
    Русскоязычную версию трека можно услышать здесь.
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