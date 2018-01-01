Украинская певица презентовала трек на двух языках

Артистка уверена, что песня найдет свой отклик в сердцах сразу двух аудиторий

Для украинской певицы Маши Собко это уже не первый эксперимент - в 2015 году она выпустила хит «Новий рік», который имеет и русскоязычную версию. По словам Маши, две версии композиции успешно крутились на радиостанциях и имели практически одинаковое количество просмотров в Youtube. Подобный эксперимент украинская певица решила повторить



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Маша Собко

Артистка уверена, что песня найдет свой отклик в сердцах сразу двух аудиторий

Маша Собко Для украинской певицы Маши Собко это уже не первый эксперимент - в 2015 году она выпустила хит «Новий рік», который имеет и русскоязычную версию. По словам Маши, две версии композиции успешно крутились на радиостанциях и имели практически одинаковое количество просмотров в Youtube. Подобный эксперимент украинская певица решила повторить еще раз и презентовала новую композицию в двух вариантах.

«Изначально текст этой песни был на русском языке, его написала прекрасный хитмейкер Алена Мельник. Как и музыку к этой композиции. Песня была создана еще несколько лет назад, но поскольку сейчас украинская музыка набирает новые обороты, мы обратились к известному поэту Диане Гольде. Именно она работала над новым прочтением уже на украинском языке. Мне кажется, на украинском версия песни «Ти мій» звучит более интимно и мелодично», - комментирует Маша Собко двойную премьеру.

Стоит отметить, для Маши эта песня имеет особое значение еще и потому, что она написана о ее жизни и отображает одну из ее влюбленностей до того, как она встретила своего мужа Артема, с которым воспитывает дочь.

здесь. Русскоязычную версию трека можно услышать

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