Виталий Козловский заявил, что с женщинами спорить бесполезно

Об этом украинский артист спел в новой песне

Популярный украинский певец Виталий Козловский, который недавно признался, что не ест жирное и не пьет алкоголь, выпустил новую композицию об отношениях мужчины и женщины. Лирический трек «Літай» украинский артист опубликовал в Youtube. «С женщинами бесполезно спорить. Их нужно выслушивать, целовать и извиняться.



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Виталий Козловский

Об этом украинский артист спел в новой песне

Популярный украинский певец Виталий Козловский, который недавно признался, что не ест жирное и не пьет алкоголь, выпустил новую композицию об отношениях мужчины и женщины. Лирический трек «Літай» украинский артист опубликовал в Youtube.

«С женщинами бесполезно спорить. Их нужно выслушивать, целовать и извиняться. Виноват, не виноват, какая разница? Женщины не ищут логики, они ищут бесконечных подтверждений любви. Или не так? Согласны? Слушаем и любим!», - так прокомментировал премьеру новой композиции Козловский на своей странице в Instagram.

В комментариях под постом артиста разгорелась жаркая дискуссия на тему женской сущности.

«Вот с мудрыми женщинами даже спорить не хочется, с удовольствием соглашаешься… Ещё хочу отметить, что мудрая женщина и сама не станет спорить с мужчиной… Мужчина – голова, женщина – шея, куда шея повернёт, туда и голова посмотрит», - пишут пользователи.