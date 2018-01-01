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    Шоу-биз

    Виталий Козловский заявил, что с женщинами спорить бесполезно

    Об этом украинский артист спел в новой песне
    Популярный украинский певец Виталий Козловский, который недавно признался, что не ест жирное и не пьет алкоголь, выпустил новую композицию об отношениях мужчины и женщины. Лирический трек «Літай» украинский артист опубликовал в Youtube.  «С женщинами бесполезно спорить. Их нужно выслушивать, целовать и извиняться.
    • Сьогодні, 14:16
    • Розсилка
    Виталий Козловский
    Виталий Козловский

    Об этом украинский артист спел в новой песне

    Популярный украинский певец Виталий Козловский, который недавно признался, что не ест жирное и не пьет алкоголь, выпустил новую композицию об отношениях мужчины и женщины. Лирический трек «Літай» украинский артист опубликовал в Youtube. 

    «С женщинами бесполезно спорить. Их нужно выслушивать, целовать и извиняться. Виноват, не виноват, какая разница? Женщины не ищут логики, они ищут бесконечных подтверждений любви. Или не так? Согласны? Слушаем и любим!», - так прокомментировал премьеру новой композиции Козловский на своей странице в Instagram.

    В комментариях под постом артиста разгорелась жаркая дискуссия на тему женской сущности.

    «Вот с мудрыми женщинами даже спорить не хочется, с удовольствием соглашаешься… Ещё хочу отметить, что мудрая женщина и сама не станет спорить с мужчиной… Мужчина – голова, женщина – шея, куда шея повернёт, туда и голова посмотрит»,  - пишут пользователи. 

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