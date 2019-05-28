Олег Винник выпустил лекарство от интернет-зависимости. Слушаем новый хит «Наталя-Наталі»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олег Винник

Украинский певец порадовал поклонников новым хитом

Джейме Ланнистер украинской эстрады – белокурый покоритель женских сердец Олег Винник представил новый хит. Песня «Наталя-Наталі» уже ждет упоительных прослушиваний на официальном YouTube-канале поп-исполнителя.

О глубоком смысле композиции говорится на официальной странице Винника в Фейсбуке. Оказывается, в новой песни Олег Винник коснулся актуальной темы и посоветовал хорошие «лекарство» от интернет-зависимости.

«К сожалению, сегодня счастье для многих измеряется количеством подписчиков и лайков в Facebook и Instagram. «Посиделки» в соцсетях, просмотр ленты новостей - обычное дело в любую свободную минуту. Но реальная жизнь - другая! Именно этой теме я посвятил свою новую песню, - отмечает автор и исполнитель Олег Винник.

И сразу же дает действенный рецепт: «Да Любовь, как Целебный бальзам, - Лекарство от Фейсбук-Инстаграм», - поет артист.



