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    Шоу-биз

    Олег Винник выпустил лекарство от интернет-зависимости. Слушаем новый хит «Наталя-Наталі»

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    Олег Винник - Олег Винник выпустил лекарство от интернет-зависимости. Слушаем новый хит «Наталя-Наталі»
    Олег Винник

    Украинский певец порадовал поклонников новым хитом

    Джейме Ланнистер украинской эстрады – белокурый покоритель женских сердец Олег Винник представил новый хит. Песня «Наталя-Наталі» уже ждет упоительных прослушиваний на официальном YouTube-канале поп-исполнителя.

    О глубоком смысле композиции говорится на официальной странице Винника в Фейсбуке. Оказывается, в новой песни Олег Винник коснулся актуальной темы и посоветовал хорошие «лекарство» от интернет-зависимости.

    «К сожалению, сегодня счастье для многих измеряется количеством подписчиков и лайков в Facebook и Instagram. «Посиделки» в соцсетях, просмотр ленты новостей - обычное дело в любую свободную минуту. Но реальная жизнь - другая! Именно этой теме я посвятил свою новую песню, - отмечает автор и исполнитель Олег Винник.

    И сразу же дает действенный рецепт: «Да Любовь, как Целебный бальзам, - Лекарство от Фейсбук-Инстаграм», - поет артист.

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    Украинская музыка артист Олег Винник новости
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