  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Монатик умилил сеть редкими фото с сыновьями

    • Розсилка
    Поклонники музыканта с восторгом отреагировали на семейные фото музыканта - Монатик умилил сеть редкими фото с сыновьями
    Поклонники музыканта с восторгом отреагировали на семейные фото музыканта
    Фото: instagram.com/monatik_official/

    Мультиартист опубликовал фото с отдыха

    Популярный украинский певец Монатик отправился на отдых с семьей. На своей странице в Инстаграме поп-исполнитель поделился снимками из отпуска и поздравил всех с Рождеством Христовым.

    «Всех с праздником», - написал под фото с сыновьями Дмитрий.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Монатик умилил сеть редкими фото с сыновьями
    Монатик умилил сеть редкими фото с сыновьями
    Монатик умилил сеть редкими фото с сыновьями
    Фото: instagram.com/monatik_official/

    На опубликованных живописных фото традиционно не видно лиц Даниила и Платона, но заметно, что они изрядно подросли. Поклонники музыканта активно отреагировали на его семейные снимки и присоединились к поздравлениям и отметили его футболку с названием альбома Канье Уэста.

    «Все невероятно милые», «Невозможно хорошая семья», «Какая у вас футболка. Нет слов. С праздником и вашу семью», - писали в комментариях подписчики артиста

     Читайте также: Олег Винник и Александр Пономарев записали колядку к Рождеству

    .

    Монатик семья отдых
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ