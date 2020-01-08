Монатик умилил сеть редкими фото с сыновьями



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Поклонники музыканта с восторгом отреагировали на семейные фото музыканта Фото: instagram.com/monatik_official/

Мультиартист опубликовал фото с отдыха

Популярный украинский певец Монатик отправился на отдых с семьей. На своей странице в Инстаграме поп-исполнитель поделился снимками из отпуска и поздравил всех с Рождеством Христовым.

«Всех с праздником», - написал под фото с сыновьями Дмитрий.

На опубликованных живописных фото традиционно не видно лиц Даниила и Платона, но заметно, что они изрядно подросли. Поклонники музыканта активно отреагировали на его семейные снимки и присоединились к поздравлениям и отметили его футболку с названием альбома Канье Уэста.

«Все невероятно милые», «Невозможно хорошая семья», «Какая у вас футболка. Нет слов. С праздником и вашу семью», - писали в комментариях подписчики артиста

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