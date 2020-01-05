Жена Монатика поделилась милым семейным фото
Насколько можно судить по свежим фото в профиле Демичевой, пришедший 2020-й год семья встретила активно - сначала отдыхом в Альпах, а теперь перебралась поближе к солнцу
Дмитрий Монатик отпраздновал Новый год традиционно для многих музыкантов - на сцене.
Однако его семья была в его мыслях, а уже в новом году они с женой Ириной отправились на семейные каникулы на престижный горнолыжный курорт во французских Альпах Куршевель.
На своей странице в Instagram супруга исполнителя поделилась атмосферными кадрами с отдыха, показав живописные заснеженные пейзажи.
А теперь семья перебралась поближе к солнцу. Куда именно, супруга музыканта не уточнила.
«Наконец-то отпуск», - написала она под свежим фото в соцсети, на котором показала музыканта в обнимку с двумя сыновьями Даниилом и Платоном. Так как семья не спешит показывать детей публике, снимок традиционно сделали со спины.
Довольно быстро пост Демичевой собрал в соцсети сотни восторженных комментариев. Сразу несколькими фото на личной странице поделился и сам Монатик.