Жена Монатика поделилась милым семейным фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/irinamonatik

Насколько можно судить по свежим фото в профиле Демичевой, пришедший 2020-й год семья встретила активно - сначала отдыхом в Альпах, а теперь перебралась поближе к солнцу

Дмитрий Монатик отпраздновал Новый год традиционно для многих музыкантов - на сцене.

Однако его семья была в его мыслях, а уже в новом году они с женой Ириной отправились на семейные каникулы на престижный горнолыжный курорт во французских Альпах Куршевель.

На своей странице в Instagram супруга исполнителя поделилась атмосферными кадрами с отдыха, показав живописные заснеженные пейзажи.

А теперь семья перебралась поближе к солнцу. Куда именно, супруга музыканта не уточнила.

«Наконец-то отпуск», - написала она под свежим фото в соцсети, на котором показала музыканта в обнимку с двумя сыновьями Даниилом и Платоном. Так как семья не спешит показывать детей публике, снимок традиционно сделали со спины.

Довольно быстро пост Демичевой собрал в соцсети сотни восторженных комментариев. Сразу несколькими фото на личной странице поделился и сам Монатик.