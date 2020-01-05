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    Фото

    Жена Монатика поделилась милым семейным фото

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    Жена Монатика поделилась милым семейным фото
    instagram.com/irinamonatik

    Насколько можно судить по свежим фото в профиле Демичевой, пришедший 2020-й год семья встретила активно - сначала отдыхом в Альпах, а теперь перебралась поближе к солнцу

    Дмитрий Монатик отпраздновал Новый год традиционно для многих музыкантов - на сцене.

    Однако его семья была в его мыслях, а уже в новом году они с женой Ириной отправились на семейные каникулы на престижный горнолыжный курорт во французских Альпах Куршевель.

    На своей странице в Instagram супруга исполнителя поделилась атмосферными кадрами с отдыха, показав живописные заснеженные пейзажи.

    А теперь семья перебралась поближе к солнцу. Куда именно, супруга музыканта не уточнила.

    «Наконец-то отпуск», - написала она под свежим фото в соцсети, на котором показала музыканта в обнимку с двумя сыновьями Даниилом и Платоном. Так как семья не спешит показывать детей публике, снимок традиционно сделали со спины.

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    Жена Монатика поделилась милым семейным фото
    Жена Монатика поделилась милым семейным фото
    Жена Монатика поделилась милым семейным фото
    Жена Монатика поделилась милым семейным фото
    Жена Монатика поделилась милым семейным фото
    Жена Монатика поделилась милым семейным фото
    Жена Монатика поделилась милым семейным фото
    Жена Монатика поделилась милым семейным фото

    Довольно быстро пост Демичевой собрал в соцсети сотни восторженных комментариев. Сразу несколькими фото на личной странице поделился и сам Монатик.

    знаменитости фотография Монатик Новый год семья Instagram отпуск
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