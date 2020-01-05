Семья покойного Стива Ирвина участвует в спасении животных Австралии



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boredpanda.com

Лесные пожары в Австралии - нередкое явление, однако сезон лесных пожаров 2019–2020 годов - это то, чего мир еще не видел

Рекордно высокая температура и засуха, удары молнии, возгорание - являются основными причинами огромного ущерба, нанесенного лесными пожарами, а они все еще бушуют, трудно сказать, как долго они еще продлятся.

Люди со всего мира посылают в Австралию помощь. Бинди Ирвин, дочь покойного Стива Ирвина, в социальных сетях заверила всех в том, что их семья в безопасности, и делает все возможное, чтобы помочь нуждающимся животным.

Бинди опубликовала фото в Instagram вместе с подписью, объясняющей ситуацию:

«С таким количеством разрушительных пожаров в Австралии мое сердце разрывается от боли за людей и дикую природу. Я хочу, чтобы вы знали, что мы в безопасности. Пожаров рядом с нами нет».

Бинди выложила фотографию обожженного опоссума, которого лечили в больнице дикой природы. К сожалению, бедное животное не выжило, как объяснила Ирвин:

«Опоссум был госпитализирован в Австралийскую больницу дикой природы после того, как его поймали на одном из лесных пожаров в Квинсленде. У нас есть такая невероятная команда, которая работает днем и ночью, чтобы вылечить животных. Ужасно, но эта красивая самка опоссума даже после тщательного лечения не выжила. Я хочу поблагодарить вас за ваши добрые слова и поддержку. Сейчас, как никогда, нам нужно быть вместе, чтобы изменить мир и защитить нашу Мать-Землю».

Поскольку адское пламя продолжает бушевать, ущерб огромный. Есть человеческие жертвы. По состоянию на 4 января 2020 года в штате Виктория погибли 24 человека, а еще 6 человек пропали без вести.





Джерело: boredpanda.com