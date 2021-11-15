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    MTV Europe Music Awards. Украинский певец стал лучшим русскоязычным исполнителем

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    Макс Барских - MTV Europe Music Awards. Украинский певец стал лучшим русскоязычным исполнителем
    Макс Барских

    Артист поблагодарил своих слушателей со всего мира за доверие

    Это уже вторая награда от MTV в карьере музыканта, которую вчера певцу вручили в Будапеште

    Активно выступающий в России украинский певец Макс Барских во второй раз за свою карьеру был награжден премией MTV Europe Music Awards в категории «Лучший исполнитель». Первую победу в этой номинации артист одержал в 2010-м году.

    Мероприятие проходило на Спортивной арене Будапешта. Среди гостей церемонии - самые популярные артисты мировой сцены: Эд Ширан, Imagine Dragons, Yungblud, Maluma, победители «Евровидения-2021» Måneskin и другие.

    На премии Макс Барских поблагодарил гостей MTV EMA и своих слушателей со всего мира за доверие и рассказал, что именно благодаря поддержке со стороны аудитории решился на новый этап музыкальной карьеры.

    Ранее «Скотч» сообщал, что израильский министр претендует на звание секс-символа 2021 года.

    Организатора конкурса сравнивают Развозова с Дэниелом Крейгом в роли агента 007, иллюстрируя сходство картинками из Instagram, на которых израильский министр выходит из моря - и красуется в смокинге.

    «Развозов вернул нам веру, что и народные избранники могут выглядеть как настоящие мужчины», - подчеркивают организаторы конкурса.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    MTV Europe Music Awards. Украинский певец стал лучшим русскоязычным исполнителем