MTV Europe Music Awards. Украинский певец стал лучшим русскоязычным исполнителем

Артист поблагодарил своих слушателей со всего мира за доверие

Это уже вторая награда от MTV в карьере музыканта, которую вчера певцу вручили в Будапеште

Активно выступающий в России украинский певец Макс Барских во второй раз за свою карьеру был награжден премией MTV Europe Music Awards в категории «Лучший исполнитель». Первую победу в этой номинации артист одержал в 2010-м году.

Мероприятие проходило на Спортивной арене Будапешта. Среди гостей церемонии - самые популярные артисты мировой сцены: Эд Ширан, Imagine Dragons, Yungblud, Maluma, победители «Евровидения-2021» Måneskin и другие.

На премии Макс Барских поблагодарил гостей MTV EMA и своих слушателей со всего мира за доверие и рассказал, что именно благодаря поддержке со стороны аудитории решился на новый этап музыкальной карьеры.

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