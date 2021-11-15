  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Сделала паузу. Оксана Билозир призналась, что не ушла из политики (видео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Народная артистка Украины Оксана Билозир - Сделала паузу. Оксана Билозир призналась, что не ушла из политики (видео)
    Народная артистка Украины Оксана Билозир
    instagram.com/oksana_bilozir/

    Артистка прокомментировала свое вероятное возвращение в политику.

    Народная артистка Украины Оксана Билозир в программе «Светская жизнь» заявила, что не ушла из политики, а сделала паузу.

    «Я не оставила свою должность, я просто сделала небольшую паузу для себя. Потому что в один момент я поняла, что песня работает сильнее, чем нажимать кнопку в парламенте», – сказала Билозир.

    Говоря о своей невестке в Верховной Раде нардепе Ларисе Билозир, артистка заявила о существовании династии политиков.

    «Я ушла - она пришла, династия работает... Почему-то династия стоматологов это нормально, а когда мы говорим про политику, почему-то нет. Я считаю, что политика это такая же профессия», – заявила Оксана Билозир.

    Напомним, Оксана Билозир была народным депутатом четырех созыв: IV, V, VI и VIII. В 2005 году в правительстве Юлии Тимошенко была министром культуры и искусств. Билозир - крестная дочерей Петра Порошенко Евгении и Александры.

    Ранее Оксана Билозир заявила, что ее пытались убить во время работы в Кабинете министров. Из-за серьезного отравления звезда почти год вынуждена была восстанавливать свое здоровье.

    «Я думала, что там будет какая-то коллективная работа. Но такого не было. Там каждый депутат работал на себя. Конкуренция проявлялась во многом - например, можно генерировать идеи, которые кто-то со стороны услышит, и на следующий день твоя идея уже кем-то проработана и внесена. Там свои законы», - рассказала Билозир в программе «Звездный путь».

    Читайте также: Невестка Оксаны Билозир похвасталась сумкой за $10 тысяч на сессии Верховной Рады
    Теги: знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Сделала паузу. Оксана Билозир призналась, что не ушла из политики (видео)