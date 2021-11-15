Сделала паузу. Оксана Билозир призналась, что не ушла из политики (видео)

Артистка прокомментировала свое вероятное возвращение в политику.

Народная артистка Украины Оксана Билозир в программе «Светская жизнь» заявила, что не ушла из политики, а сделала паузу.

«Я не оставила свою должность, я просто сделала небольшую паузу для себя. Потому что в один момент я поняла, что песня работает сильнее, чем нажимать кнопку в парламенте», – сказала Билозир.

Говоря о своей невестке в Верховной Раде нардепе Ларисе Билозир, артистка заявила о существовании династии политиков.

«Я ушла - она пришла, династия работает... Почему-то династия стоматологов это нормально, а когда мы говорим про политику, почему-то нет. Я считаю, что политика это такая же профессия», – заявила Оксана Билозир.

Напомним, Оксана Билозир была народным депутатом четырех созыв: IV, V, VI и VIII. В 2005 году в правительстве Юлии Тимошенко была министром культуры и искусств. Билозир - крестная дочерей Петра Порошенко Евгении и Александры.

Ранее Оксана Билозир заявила, что ее пытались убить во время работы в Кабинете министров. Из-за серьезного отравления звезда почти год вынуждена была восстанавливать свое здоровье.

«Я думала, что там будет какая-то коллективная работа. Но такого не было. Там каждый депутат работал на себя. Конкуренция проявлялась во многом - например, можно генерировать идеи, которые кто-то со стороны услышит, и на следующий день твоя идея уже кем-то проработана и внесена. Там свои законы», - рассказала Билозир в программе «Звездный путь».